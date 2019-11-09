Profesyonel Vida

Abdullah Avcı'nın sürekli forma verdiği bazı oyuncuları Portekiz'e götürmeme kararı alırken, Ödemeleri yapılmadığı için borçsuzluk kağıdını imzalamayan Vida'ya isterse kendisini de dinlendirebileceğini söyledi. Vida'nın ise "Hayır, oynamak istiyorum" dediği ve Necip'in 11'de olmasına rağmen sahaya ödül olarak kaptan çıktığı belirtildi. Bu arada Hırvat oyuncunun kaybedilen Braga maçından sonra çok üzgün olduğu ve takım arkadaşlarına "Her şeye rağmen bu maçı kazanmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

GELECEĞE NEFES OL ÇAĞRISI YAPTILAR

Beşiktaş Kulübü, taraftarları "Geleceğe Nefes Ol" projesi kapsamında fidan dikme kampanyasına destek olmaya davet etti. Açıklamada, " Bağışta bulunmak isteyenler gelecegenefes.com internet sayfası üzerinden Türkiye'nin istenilen bölgesinde dikilecek 5 kadar ağaca kendisinin ve aile bireylerinin isimlerini vererek fidan sahiplenip bağış yapabilecek" ifadeleri kullandı. Proje sayesinde 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11'de, 81 ildeki 2023 noktada tam 11 milyon fidan toprakla buluşacak.