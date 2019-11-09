Profesyonel Vida
Siyah-beyazlıların Hırvat stoperi Vida'nın, Braga maçı öncesinde mükemmel bir profesyonellik örneği gösterdiği ortaya çıktı. Ödemeleri yapılmadığı için borçsuzluk kağıdını imzalamayan Vida’nın “İstersen dinlen” diyen Avcı’ya “Hayır” dediği belirtildi.
Abdullah Avcı'nın sürekli forma verdiği bazı oyuncuları Portekiz'e götürmeme kararı alırken, Ödemeleri yapılmadığı için borçsuzluk kağıdını imzalamayan Vida'ya isterse kendisini de dinlendirebileceğini söyledi. Vida'nın ise "Hayır, oynamak istiyorum" dediği ve Necip'in 11'de olmasına rağmen sahaya ödül olarak kaptan çıktığı belirtildi. Bu arada Hırvat oyuncunun kaybedilen Braga maçından sonra çok üzgün olduğu ve takım arkadaşlarına "Her şeye rağmen bu maçı kazanmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
GELECEĞE NEFES OL ÇAĞRISI YAPTILAR
Beşiktaş Kulübü, taraftarları "Geleceğe Nefes Ol" projesi kapsamında fidan dikme kampanyasına destek olmaya davet etti. Açıklamada, " Bağışta bulunmak isteyenler gelecegenefes.com internet sayfası üzerinden Türkiye'nin istenilen bölgesinde dikilecek 5 kadar ağaca kendisinin ve aile bireylerinin isimlerini vererek fidan sahiplenip bağış yapabilecek" ifadeleri kullandı. Proje sayesinde 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11'de, 81 ildeki 2023 noktada tam 11 milyon fidan toprakla buluşacak.
- 9.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Profesyonel Vida haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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