Tyler Boyd göz doldurdu
UEFA Avrupa Ligi'nde tamam yada devam maçına çıkan Beşiktaş, sahadan istemediği bir sonuçla ayrıldı. Beşiktaş'ta bu sezon başında büyük umutlarla Guimares'den bonservisi ile 2.4 milyon Euro'ya transfer edilen ve gösterdiği performansla eleştirilerin odağı olan Tyler Boyd, Braga karşısında gösterdiği performansla göz doldurdu.
Sezon başından beri oldukça eleştirilen ve beklentileri karşılayamayan Tyler Boyd, Braga önünde 90 dakika sahada kaldı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu 29. dakikada Umut'un verdiği pasta şık bir çalımla rakibini çalımlayıp, sol ayağı ile düzgün bir vuruş yaparak takımına beraberlik golünü getirdi. Bu gol beraberlik ya da galibiyet için yeterli olmadı.
Braga karşısında etkili bir performans gösteren Boyd, Beşiktaş'ta en fazla şut çeken (3), en fazla adam geçen (4), en fazla ikili mücadele kazanan (11), En fazla top kapan (2) oyuncu oldu.
- 08.11.2019
- Güncelleme: 08.11.2019 13:29
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Toplam 4
Yorum
Dost Hoca sen avrupa kupasını ciddiye alsaydın genç takımla çıkmazdın. Ülke punına katkılarından dolayı tşk.
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Facia geliyorum dedi
Toplam 2
Yorum
BU İŞTE. ANLAŞILMAZ BİR DURUM GS İŞİ İMPARATOR SENİN GİBİ UEFA VA AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR HOCA BU FUTBOLCULARI NASIL ALIR. BİRDE MAÇLAR BAŞLARKEN VE ANTREMAN YAPMADAN. SONUÇ
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Toplam 2
Yorum
BİR DE ANTREMAN YAPMADAN MAÇLARA ÇIKTI GS LI OYUNC GS BU SENE TRANSFER YAPMADI. KAPI DIŞARI EDİLMİŞ TOPÇULARI SOKAKTAN TOPLAYIP GS TAKIMINA KOYDULAR. SONUÇTA GÖRÜLÜYOR İŞTE.
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