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08 Kasım 2019, Cuma
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göz doldurdu

Tyler Boyd göz doldurdu

'nde tamam yada devam maçına çıkan , sahadan istemediği bir sonuçla ayrıldı. Beşiktaş'ta bu sezon başında büyük umutlarla Guimares'den bonservisi ile 2.4 milyon Euro'ya transfer edilen ve gösterdiği performansla eleştirilerin odağı olan , Braga karşısında gösterdiği performansla göz doldurdu.

K Grubu 4. karşılamasında Portekiz temsilcisi ile Braga ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 3-1 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'nde ki umutlarını kaybeden 'ta tek teselli oldu. Siyah beyazlıların tek golünü atan Amerikalı oyuncu, gösterdiği performansla da hazır olduğunun işaretini verdi.

Sezon başından beri oldukça eleştirilen ve beklentileri karşılayamayan Tyler Boyd, Braga önünde 90 dakika sahada kaldı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu 29. dakikada Umut'un verdiği pasta şık bir çalımla rakibini çalımlayıp, sol ayağı ile düzgün bir vuruş yaparak takımına beraberlik golünü getirdi. Bu gol beraberlik ya da galibiyet için yeterli olmadı.

Braga karşısında etkili bir performans gösteren Boyd, Beşiktaş'ta en fazla şut çeken (3), en fazla adam geçen (4), en fazla ikili mücadele kazanan (11), En fazla top kapan (2) oyuncu oldu.

  1. 08.11.2019
  2. Güncelleme: 08.11.2019 13:29
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