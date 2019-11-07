Tyler Boyd: Gol için mutluyum ama sonuç... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Tyler Boyd: Gol için mutluyum ama sonuç...

: Gol için mutluyum ama sonuç...

Tyler Boyd: Gol için mutluyum ama sonuç...

'ın Amerikalı futbolcusu , maçı sonrasında konuştu. Boyd yaptığı açıklamada 'Gol için mutluyum ama sonuç hayal kırıklığı' şeklinde konuştu.

'nde deplasmanda 'ya 3-1 mağlup olan 'ta resmi maçlardaki ilk golünü atan , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"GOL İÇİN MUTLUYUM AMA SONUÇ..."

Aldıkları sonucun hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Boyd, "Maça iyi başladık, işler yolundaydı ama kırmızı kart işleri değiştirdi, her şey zor hale geldi. İlk golüm için mutluyum ama sonuç hayal kırıklığı yarattı." dedi.

"NE ZAMAN İHTİYAÇ OLURSA HAZIRIM"

Her zaman çalışmalarına devam ettiğini söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, "Benim çalışmaya devam edeceğim, şu anda da çalışmalarımı sürdürüyorum ve ekstra çalışmalar yapıyorum. Bana ne zaman ihtiyaç duyulursa hazır olacağım" diye konuştu.

  1. 08.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tyler Boyd: Gol için mutluyum ama sonuç... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN