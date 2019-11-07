Tyler Boyd: Gol için mutluyum ama sonuç...

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Braga'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta resmi maçlardaki ilk golünü atan Tyler Boyd, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"GOL İÇİN MUTLUYUM AMA SONUÇ..."

Aldıkları sonucun hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Boyd, "Maça iyi başladık, işler yolundaydı ama kırmızı kart işleri değiştirdi, her şey zor hale geldi. İlk golüm için mutluyum ama sonuç hayal kırıklığı yarattı." dedi.

"NE ZAMAN İHTİYAÇ OLURSA HAZIRIM"

Her zaman çalışmalarına devam ettiğini söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, "Benim çalışmaya devam edeceğim, şu anda da çalışmalarımı sürdürüyorum ve ekstra çalışmalar yapıyorum. Bana ne zaman ihtiyaç duyulursa hazır olacağım" diye konuştu.