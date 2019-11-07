Tyler Boyd: Gol için mutluyum ama sonuç...
Beşiktaş'ın Amerikalı futbolcusu Tyler Boyd, Braga maçı sonrasında konuştu. Boyd yaptığı açıklamada 'Gol için mutluyum ama sonuç hayal kırıklığı' şeklinde konuştu.
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Braga'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta resmi maçlardaki ilk golünü atan Tyler Boyd, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"GOL İÇİN MUTLUYUM AMA SONUÇ..."
Aldıkları sonucun hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Boyd, "Maça iyi başladık, işler yolundaydı ama kırmızı kart işleri değiştirdi, her şey zor hale geldi. İlk golüm için mutluyum ama sonuç hayal kırıklığı yarattı." dedi.
"NE ZAMAN İHTİYAÇ OLURSA HAZIRIM"
Her zaman çalışmalarına devam ettiğini söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, "Benim çalışmaya devam edeceğim, şu anda da çalışmalarımı sürdürüyorum ve ekstra çalışmalar yapıyorum. Bana ne zaman ihtiyaç duyulursa hazır olacağım" diye konuştu.
- 08.11.2019
-
Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
-
Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
-
Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
Tyler Boyd: Gol için mutluyum ama sonuç... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.