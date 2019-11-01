İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (11. hafta) - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (11. hafta)

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başladı. 2 kırmızı kartın çıktığı mücadelede sarı-lacivertliler Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda rakibini 3-2 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

1 Kasım 2019 Cuma 22:31 Güncelleme: 08.11.2019 22:38
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (11. hafta)

Süper Lig'in 11. haftasında perde Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesiyle açıldı.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (11. hafta)

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-2 kazandı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (11. hafta)

Ev sahibi ekibin golleri Muriç (2 pen) ve Serdar Aziz'den gelirken, deplasman ekibinin gollerini Khalili ve Ben Youssef kaydetti.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (10. hafta)
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (10. hafta)

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (10. hafta)
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (10. hafta)

1- Fenerbahçe 20 PUAN

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