İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (11. hafta)

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başladı. 2 kırmızı kartın çıktığı mücadelede sarı-lacivertliler Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda rakibini 3-2 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
1 Kasım 2019 Cuma 22:31
Güncelleme: 08.11.2019 22:38
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Süper Lig'in 11. haftasında perde Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesiyle açıldı.
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Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-2 kazandı.
Ev sahibi ekibin golleri Muriç (2 pen) ve Serdar Aziz'den gelirken, deplasman ekibinin gollerini Khalili ve Ben Youssef kaydetti.