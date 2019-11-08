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08 Kasım 2019, Cuma
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Spor yazarları Braga-Beşiktaş maçını değerlendirdi

UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Portekiz'in Braga ekibine konuk olan temsilcimiz Beşiktaş, rakibine 3-1'lik skorla mağlup oldu. Oynadığı 4 maçı da kaybeden Beşiktaş ise gruptan çıkma şansını kaybetti. Spor yazarları da Beşiktaş'ın deplasmanda Braga'ya 3-1 kaybettiği maçı yorumları. İşte o yorumlar...
8 Kasım 2019 Cuma 07:53 Güncelleme: 08.11.2019 07:53
Spor yazarları Braga-Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - BURASI BEŞİKTAŞ

Braga kötü bir takım. Portekiz ekibi olmasına rağmen teknik becerisi bile kısıtlı...

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Spor yazarları Braga-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Liginde 10 haftada 15 puan fark yemişler. Galeno ve Paulinho'yu çıkar, bizim TFF 1. Lig'de orta sıralara oynar.

Spor yazarları Braga-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ın böylesine kötü bir takıma iki maçta da yenilmesi ve kısa boylu bir takımdan kafa golü yemesi akıl alacak gibi değil.

Spor yazarları Braga-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Tabii dün gece berbat bir hakemin, rezalet ötesi bir kırmızı karta imza atmasına yazacak bir şey bulamıyorum. Bunu Türk hakemi yapsa çoktan lime lime doğranmıştı.

Spor yazarları Braga-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş için Avrupa defteri aslında çoktan kapanmıştı, dün resmileşti.

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