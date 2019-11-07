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07 Kasım 2019, Perşembe
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'dan hakem yorumu

Recep Uçar'dan hakem yorumu

UEFA K Grubu 4. hafta maçında Portekiz ekibi Braga'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan ve son 32 turuna çıkma şansını yitiren 'ta yardımcı antrenör , siyah-beyazlı oyuncu 'in kırmızı kart gördüğü pozisyonun müsabakanın kırılma anı olduğunu belirterek, "Adil olmayan bir karardı." dedi.

Braga Belediye Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Uçar, içinde farklı hikayeler barından bir maçın geride kaldığını aktardı.

Braga'yı iyi analiz ettiklerini belirten , "Maç, düşündüğümüz gibi dengeli başladı. 14'üncü dakikada kornerden yediğimiz gole kadar fazla pozisyon vermedik. Geri düştükten sonra dengeyi kurduk, golü de bulduk. Savunma arkasına yapılan koşularla ilgili ciddi çalışmalar yapmamıza rağmen ikinci golü kalemizde gördük. Maçın kırılma noktası Lens'in kırmızı kart gördüğü pozisyondu. Adil olmayan bir karardı." ifadelerini kullandı.

Recep Uçar, şunları kaydetti:

"Karşılaşmanın geri kalan bölümünde Braga gibi tecrübeli bir takıma karşı 10 kişi oynamak kolay değil. Beraber savunma yapmaya çalıştık. 30-35 dakika fazla pozisyon vermedik. Güven ve Boyd ile pozisyonlara da girdik. Üçüncü golü yiyince maç bitmişti. 'nde iddiamız kalmadı. Belki maçı kaybettik ama altyapından Kartal ve Erdem gibi oyuncular bizim adımıza kazanım oldu."

  1. 08.11.2019
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