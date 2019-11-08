Nouma'dan Babel göndermesi!
Babel, R. Madrid maçı öncesi Beşiktaş'ın 8-0 yenildiği Liverpool maçını hatırlatan paylaşımda bulunuştu. Buna tepki gösteren Pascal Nouma, twitter hesabından önce, "Günaydın, pamuk şeker bugün bir şey yazmamış mı?" şeklinde paylaşım yaptı, Ardından "Camialar kalıcıdır, iz bırakmak, efsane olmak istiyorsan formasını giydiğin, ekmeğini yediğin takıma saygılı olmalısın. Gazoz olma, efsane ol" ifadelerini kullandı.
Babel, R. Madrid maçı öncesi Beşiktaş'ın 8-0 yenildiği Liverpool maçını hatırlatan paylaşımda bulunuştu. Buna tepki gösteren Pascal Nouma, twitter hesabından önce, "Günaydın, pamuk şeker bugün bir şey yazmamış mı?" şeklinde paylaşım yaptı, Ardından "Camialar kalıcıdır, iz bırakmak, efsane olmak istiyorsan formasını giydiğin, ekmeğini yediğin takıma saygılı olmalısın. Gazoz olma, efsane ol" ifadelerini kullandı.
- 8.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
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