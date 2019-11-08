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08 Kasım 2019, Cuma
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Nouma'dan Babel göndermesi!

Nouma'dan Babel göndermesi!

Babel, R. Madrid maçı öncesi 'ın 8-0 yenildiği maçını hatırlatan paylaşımda bulunuştu. Buna tepki gösteren , twitter hesabından önce, "Günaydın, pamuk şeker bugün bir şey yazmamış mı?" şeklinde paylaşım yaptı, Ardından "Camialar kalıcıdır, iz bırakmak, efsane olmak istiyorsan formasını giydiğin, ekmeğini yediğin takıma saygılı olmalısın. Gazoz olma, efsane ol" ifadelerini kullandı.

Babel, R. Madrid maçı öncesi 'ın 8-0 yenildiği maçını hatırlatan paylaşımda bulunuştu. Buna tepki gösteren , twitter hesabından önce, "Günaydın, pamuk şeker bugün bir şey yazmamış mı?" şeklinde paylaşım yaptı, Ardından "Camialar kalıcıdır, iz bırakmak, efsane olmak istiyorsan formasını giydiğin, ekmeğini yediğin takıma saygılı olmalısın. Gazoz olma, efsane ol" ifadelerini kullandı.

  1. 8.11.2019
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