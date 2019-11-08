Nouma'dan Babel göndermesi!

Babel, R. Madrid maçı öncesi Beşiktaş'ın 8-0 yenildiği Liverpool maçını hatırlatan paylaşımda bulunuştu. Buna tepki gösteren Pascal Nouma, twitter hesabından önce, "Günaydın, pamuk şeker bugün bir şey yazmamış mı?" şeklinde paylaşım yaptı, Ardından "Camialar kalıcıdır, iz bırakmak, efsane olmak istiyorsan formasını giydiğin, ekmeğini yediğin takıma saygılı olmalısın. Gazoz olma, efsane ol" ifadelerini kullandı.