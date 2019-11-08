Vida için şok iddia

Beşiktaş'ta bir dönem yöneticilik yapan Candaş Tolga Işık, Domagoj Vida ile yapılan sözleşme hakkında şok bir iddiada bulundu. Işık, "İki önceki ödemesi gecikmeli yapılıyor. Vida'ya 'Yine imza at, bir daha o gecikme olmayacak. Eğer gecikme olursa 600 bin euro fazla alırsın' deniyor. O da 'Tamam' diyor. Bu 600 bin Euro'yu kim, nasıl garanti etti? O kağıtta kimin imzası varsa o da çok büyük bir ayıp, mide bulandırıcı" ifadelerini kullandı.