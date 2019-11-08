Vida için şok iddia
Beşiktaş'ta bir dönem yöneticilik yapan Candaş Tolga Işık, Domagoj Vida ile yapılan sözleşme hakkında şok bir iddiada bulundu. İşte o iddia ve yaşananlar.
Beşiktaş'ta bir dönem yöneticilik yapan Candaş Tolga Işık, Domagoj Vida ile yapılan sözleşme hakkında şok bir iddiada bulundu. Işık, "İki önceki ödemesi gecikmeli yapılıyor. Vida'ya 'Yine imza at, bir daha o gecikme olmayacak. Eğer gecikme olursa 600 bin euro fazla alırsın' deniyor. O da 'Tamam' diyor. Bu 600 bin Euro'yu kim, nasıl garanti etti? O kağıtta kimin imzası varsa o da çok büyük bir ayıp, mide bulandırıcı" ifadelerini kullandı.
- 8.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
Vida için şok iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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