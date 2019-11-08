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08 Kasım 2019, Cuma
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Vida için şok iddia

Vida için şok iddia

'ta bir dönem yöneticilik yapan , ile yapılan sözleşme hakkında şok bir iddiada bulundu. İşte o iddia ve yaşananlar.

'ta bir dönem yöneticilik yapan , ile yapılan sözleşme hakkında şok bir iddiada bulundu. Işık, "İki önceki ödemesi gecikmeli yapılıyor. Vida'ya 'Yine imza at, bir daha o gecikme olmayacak. Eğer gecikme olursa 600 bin euro fazla alırsın' deniyor. O da 'Tamam' diyor. Bu 600 bin Euro'yu kim, nasıl garanti etti? O kağıtta kimin imzası varsa o da çok büyük bir ayıp, mide bulandırıcı" ifadelerini kullandı.

  1. 8.11.2019
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