Beşiktaş deplasmanda kayıp

Siyah-beyazlılar, Avrupa'daki son 7 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. Geçen sezon Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, kalan maçlarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Son 7 deplasman maçında 9 gol atan siyah- beyazlılar, kalesinde ise 15 gol gördü. Portekiz temsilcisi Braga ise, Türk ekipleriyle oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Öte yandan Portekiz takımlarıyla 15 maça çıkan siyah-beyazlılar bunların 3'ünü kazanabildi. 7 kez mağlup olan Beşiktaş, 5 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.