Beşiktaş deplasmanda kayıp
Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında son dönemde galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa’daki son 7 dış saha maçının sadece birini kazanabilirken, 2 beraberlik, 4 de yenilgi aldı.
Siyah-beyazlılar, Avrupa'daki son 7 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. Geçen sezon Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, kalan maçlarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Son 7 deplasman maçında 9 gol atan siyah- beyazlılar, kalesinde ise 15 gol gördü. Portekiz temsilcisi Braga ise, Türk ekipleriyle oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Öte yandan Portekiz takımlarıyla 15 maça çıkan siyah-beyazlılar bunların 3'ünü kazanabildi. 7 kez mağlup olan Beşiktaş, 5 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
- 8.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
Beşiktaş deplasmanda kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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