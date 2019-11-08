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08 Kasım 2019, Cuma
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deplasmanda kayıp

Beşiktaş deplasmanda kayıp

, 'daki deplasman maçlarında son dönemde galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa’daki son 7 dış saha maçının sadece birini kazanabilirken, 2 beraberlik, 4 de yenilgi aldı.

Siyah-beyazlılar, 'daki son 7 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. Geçen sezon Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden , kalan maçlarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Son 7 deplasman maçında 9 gol atan siyah- beyazlılar, kalesinde ise 15 gol gördü. temsilcisi Braga ise, Türk ekipleriyle oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Öte yandan Portekiz takımlarıyla 15 maça çıkan siyah-beyazlılar bunların 3'ünü kazanabildi. 7 kez mağlup olan Beşiktaş, 5 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

  1. 8.11.2019
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