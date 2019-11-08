İşte Braga-Beşiktaş maçından kareler!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, Braga ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrılarak Avrupa Ligi defeterini kapattı. Beşiktaş mücadeleden mağlup ayrılsa da genç isimleriyle göz doldurdu. Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçkin takımı yenilse de gösterdikleri performansla umut verdi. İşte Braga-Beşiktaş mücadelesinden kareler...