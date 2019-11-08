Beşiktaş eve döndü
Siyah-beyazlı temsilcimiz Portekiz deplasmanında Braga’ya 3-1 yenilerek gruptan çıkma şansını yitirdi Kartallar bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti.
Beşiktaş'tan Avrupa'ya erken veda... Siyah-beyazlı temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda dün akşam Braga'ya konuk oldu. Portekiz ekibine 3-1 mağlup olan Beşiktaş, gruptan çıkma şansını kaybetti. Braga'ya galibiyeti getiren golleri 14 ve 37. dakikada Paulinho, 81'de Wilson kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 29. dakikada Boyd'dan geldi. Lens, 44'te kırmızı kart gördü.
5. MAÇ 28 KASIM'DA
Bu mağlubiyetin ardından Beşiktaş 4 maç sonunda henüz puanla tanışamadı ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Avrupa kupalarındaki 220. mücadelesine çıkan Kartal, geride kalan maçlarda rakiplerine 83 kez üstünlük kurarken, 91 karşılaşmayı mağlup tamamladı, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 28 Kasım'da Slovan Bratislava'yı ağırlayacak.
SEKİZ EKSİKLE MÜCADELE ETTİ
Beşiktaş, deplasmandaki zorlu Braga maçında 8 oyuncusundan yoksun mücadele etti. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün dışında Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Atiba, Victor Ruiz, Diaby ve N'Koudou'yu Portekiz deplasmanına götürülmedi. Beşiktaş'ta ayrıca Muhayer Oktay ile Orkan Çınar statü gereği kadroda yer almadılar.
BRAGA DOSTLUK YEMEĞİ VERDİ
Portekiz ekibi Braga, Beşiktaşlı yetkililere maç öncesinde dostluk yemeği verdi. Yemeğe siyahbeyazlılar adına yöneticiler Kemal Erdoğan ve Fırat Fidan ile Futbol Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen katıldı. Braga Kulübü CEO'su Joaquim Baptista, sıcak bir ortamda geçen yemeğin ardından Kemal Erdoğan'a günün anısına plaket takdim etti.
- 8.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
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