Beşiktaş eve döndü - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş eve döndü

eve döndü

Beşiktaş eve döndü

Siyah-beyazlı temsilcimiz Portekiz deplasmanında Braga’ya 3-1 yenilerek gruptan çıkma şansını yitirdi Kartallar bu sonuçla ’ne veda etti.

'tan Avrupa'ya erken veda... Siyah-beyazlı temsilcimiz K Grubu'nda dün akşam Braga'ya konuk oldu. Portekiz ekibine 3-1 mağlup olan Beşiktaş, gruptan çıkma şansını kaybetti. Braga'ya galibiyeti getiren golleri 14 ve 37. dakikada Paulinho, 81'de Wilson kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 29. dakikada Boyd'dan geldi. Lens, 44'te kırmızı kart gördü.

5. MAÇ 28 KASIM'DA
Bu mağlubiyetin ardından Beşiktaş 4 maç sonunda henüz puanla tanışamadı ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Avrupa kupalarındaki 220. mücadelesine çıkan , geride kalan maçlarda rakiplerine 83 kez üstünlük kurarken, 91 karşılaşmayı mağlup tamamladı, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 28 Kasım'da Slovan Bratislava'yı ağırlayacak.

SEKİZ EKSİKLE MÜCADELE ETTİ
Beşiktaş, deplasmandaki zorlu Braga maçında 8 oyuncusundan yoksun mücadele etti. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün dışında , , Atiba, Victor Ruiz, Diaby ve N'Koudou'yu Portekiz deplasmanına götürülmedi. Beşiktaş'ta ayrıca Muhayer Oktay ile Orkan Çınar statü gereği kadroda yer almadılar.

BRAGA DOSTLUK YEMEĞİ VERDİ
Portekiz ekibi Braga, Beşiktaşlı yetkililere maç öncesinde dostluk yemeği verdi. Yemeğe siyahbeyazlılar adına yöneticiler ve Fırat Fidan ile Futbol Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen katıldı. Braga Kulübü CEO'su Joaquim Baptista, sıcak bir ortamda geçen yemeğin ardından Kemal Erdoğan'a günün anısına plaket takdim etti.

  1. 8.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş eve döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN