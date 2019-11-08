Beşiktaş eve döndü

Beşiktaş'tan Avrupa'ya erken veda... Siyah-beyazlı temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda dün akşam Braga'ya konuk oldu. Portekiz ekibine 3-1 mağlup olan Beşiktaş, gruptan çıkma şansını kaybetti. Braga'ya galibiyeti getiren golleri 14 ve 37. dakikada Paulinho, 81'de Wilson kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 29. dakikada Boyd'dan geldi. Lens, 44'te kırmızı kart gördü.



5. MAÇ 28 KASIM'DA

Bu mağlubiyetin ardından Beşiktaş 4 maç sonunda henüz puanla tanışamadı ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Avrupa kupalarındaki 220. mücadelesine çıkan Kartal, geride kalan maçlarda rakiplerine 83 kez üstünlük kurarken, 91 karşılaşmayı mağlup tamamladı, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 28 Kasım'da Slovan Bratislava'yı ağırlayacak.



SEKİZ EKSİKLE MÜCADELE ETTİ

Beşiktaş, deplasmandaki zorlu Braga maçında 8 oyuncusundan yoksun mücadele etti. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün dışında Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Atiba, Victor Ruiz, Diaby ve N'Koudou'yu Portekiz deplasmanına götürülmedi. Beşiktaş'ta ayrıca Muhayer Oktay ile Orkan Çınar statü gereği kadroda yer almadılar.



BRAGA DOSTLUK YEMEĞİ VERDİ

Portekiz ekibi Braga, Beşiktaşlı yetkililere maç öncesinde dostluk yemeği verdi. Yemeğe siyahbeyazlılar adına yöneticiler Kemal Erdoğan ve Fırat Fidan ile Futbol Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen katıldı. Braga Kulübü CEO'su Joaquim Baptista, sıcak bir ortamda geçen yemeğin ardından Kemal Erdoğan'a günün anısına plaket takdim etti.