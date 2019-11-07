Olcay Şahan'dan Beşiktaş sözleri!
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Denizlispor'un deneyimli oyuncusu Olcay Şahan, Beşiktaş karşısında önemli bir müsabakaya çıkacaklarını belirtti.
Olcay, "Bulunduğumuz konu bizim için iyi değil. Daha üst sıralarda olmayı hedefliyoruz. Denizlispor, 9 sezon sonra Süper Lig'e yükseldi. Kalıcı olabilmek için de camianın birlik ve beraberlik içinde olması gerekiyor. Taraftarlarımız bizi ne kadar çok desteklerse, sahadaki performansımız o kadar artacaktır" diye konuştu.
- 07.11.2019
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Toplam 4
Yorum
MEHTERAN OYNAMIYOR YÜRÜYOR BU TOPLAMA VE VURDUM DUYMAZ TAKIM GS OLAMAZ. BU TAKIMDA DİSİPLİN YOK. İYİ ANTRENE EDİLMİYOR. SEZONUN AÇILIŞINA YAKIN ADAM ALINIR MI YA
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Toplam 5
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TORUN EN BÜYÜK YARDIMCISI SEEN OLMALIYDIN ABRÜRAHİM BAŞKAN SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARISIZLIK OLMAZ. SEN OYNAMAYAN ADAMA FUTBOL OYNATTIN. ŞİMDİ NEREDESİN. YOKLARDASIN. İMPA-
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Toplam 2
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ANLAYAMAMIŞ.ZAMANI GEÇMİŞ HOCANIN GS FUTBOLUNU AVRUPA FUTBOLU SEVİYESİNE TAŞIYACAK BİRİSİ BU GS TAKIMININ BAŞINA GELMELİ. TOPLAMA EMEKLİLERLE BU İŞİN OLAMAYACAĞINI İMPARATOR
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