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07 Kasım 2019, Perşembe
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'dan sözleri!

Olcay Şahan'dan Beşiktaş sözleri!

Yukatel Denizlispor, 'in 11'inci haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarına Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Denizlispor'un deneyimli oyuncusu , Beşiktaş karşısında önemli bir müsabakaya çıkacaklarını belirtti.

'in 11'inci haftasında ile oynayacakları maç öncesi açıklamarda bulunan eski Beşiktaşlı deneyimli kanat oyuncusu , takım olarak bu karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ifade eden Şahan, "Benim için de özel bir karşılaşma olacak. Beşiktaş'ta 5 yıl geçirdim. 'nin en büyük camiasına karşı oynayacağımızı biliyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Büyük maçları iyi oynayan bir ekibiz. Bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.

Olcay, "Bulunduğumuz konu bizim için iyi değil. Daha üst sıralarda olmayı hedefliyoruz. Denizlispor, 9 sezon sonra Süper Lig'e yükseldi. Kalıcı olabilmek için de camianın birlik ve beraberlik içinde olması gerekiyor. Taraftarlarımız bizi ne kadar çok desteklerse, sahadaki performansımız o kadar artacaktır" diye konuştu.

  1. 07.11.2019
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