Denizlispor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Denizlispor geçtiğimiz hafta sonu Sivasspor yenilgisinin ardından, ligde bu hafta deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı için ara vermeden hazırlıklarını sürdürüyor.
Denizlispor, 10 Kasım Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.
- 07.11.2019
- Fenerbahçe'nin takım raporu basına sızdı! Ersun Yanal o isimleri istemiyor
- Avrupa'yı sallayan Erling Haland'ın gitmek istediği takım ortaya çıktı!
- Galatasaray'daki Falcao depremi: Doktorlar teşhisi koydu!
- Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte o ihtimaller...
- Galatasaray-Real Madrid maçında ilginç detay! Oynamadan ceza aldı
-
Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
-
Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
-
Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
Denizlispor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.