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07 Kasım 2019, Perşembe
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maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

geçtiğimiz hafta sonu yenilgisinin ardından, ligde bu hafta deplasmanda oynayacağı maçı için ara vermeden hazırlıklarını sürdürüyor.

, ligde bu hafta deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Antrenman Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapıldı. Antrenmanda tedavisi devam eden Kolombiyalı futbolcu Oscar Estupinan takımdan ayrı çalışmaya devam etti. Estupinan'ın Beşiktaş karşılaşmasında forma giymeme durumunun olduğu belirtildi. Uzun zamandır sakatlığı devam eden Rodallega ile kart cezası bulunan Sapunaru da takımla çalışmalara katıldı.

Denizlispor, 10 Kasım Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

  1. 07.11.2019
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