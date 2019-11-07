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07 Kasım 2019, Perşembe
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: 'ı yenebilecek gücümüz var

Mehmet Özdilek: Beşiktaş'ı yenebilecek gücümüz var

, 'in 11'inci haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarına 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü , Beşiktaş karşısında tek düşüncelerinin sahadan 3 puanla ayrılmak olduğunu belirtti.

Teknik Direktörü , "Önümüzde yeni bir hikaye yazacağımız bir maç var. maçını kazanarak tekrar bir gündem oluşturmak istiyoruz. Bunu yapabilecek kalitemiz, gücümüz ve potansiyelimiz de var" dedi.

Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan antrenmanda, sakatlığı süren Kolombiyalı forvet oyuncusu Oscar Estupinan takımdan ayrı çalıştı.

Antrenman öncesi teknik direktör Özdilek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, deplasmanda daha başarılı bir görüntü sergileyen bir takım olduklarını söyledi. Beşiktaş maçına hazır olduklarını belirten Özdilek, "Kaybettiğimiz Sivas maçından sonra böyle büyük bir rakibe karşı oynamak bence avantaj. Takım olarak buna hazırlıklıyız. Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Teknik heyet ve oyuncu grubu olarak bunun üstesinden gelebilecek tecrübemiz ve kalitemiz var. 'da bu mücadelenin içerisinde olacağız" diye konuştu.

KADRO DERİNLİĞİNDE SIKINTI VAR
Mücadele etmeden ve acı çekmeden hiçbir başarının kendiliğinden gelmediğinin altını çizen Mehmet Özdilek, "Kadromuzda derinlik anlamında sıkıntımız var. Takviyeler yapmamız gerekiyor. Özellikle yeni çıkan takımlar için 'de iyi bir kadroya sahip olmak çok önemli. Burada en önemli şey oyuncuların mücadeleyi bırakmaması ve bu savaşın içerisinde olmaları lazım. Bu ligde var olmak ve mücadele etmek istiyorsanız bütün negatif duygulardan arınarak oyunun içine olmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Rodallega'nın iyileştiğini, Sapunaru'nun cezasını tamamladığını belirten Özdilek, sakat Estupinan'ın forma giyemeyeceğini kaydetti.

OLCAY ŞAHAN: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK CAMİASINA KARŞI OYNAYACAĞIZ
Denizlispor'un deneyimli oyuncusu , Beşiktaş karşısında önemli bir müsabakaya çıkacaklarını belirtti. Takım olarak bu karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ifade eden Şahan, "Benim için de özel bir karşılaşma olacak. Beşiktaş'ta 5 yıl geçirdim. 'nin en büyük camiasına karşı oynayacağımızı biliyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Büyük maçları iyi oynayan bir ekibiz. Bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.
Olcay, "Bulunduğumuz konu bizim için iyi değil. Daha üst sıralarda olmayı hedefliyoruz. Denizlispor, 9 sezon sonra Süper Lig'e yükseldi. Kalıcı olabilmek için de camianın birlik ve beraberlik içinde olması gerekiyor. Taraftarlarımız bizi ne kadar çok desteklerse, sahadaki performansımız o kadar artacaktır" diye konuştu.

SACKEY: FUTBOLDA DÜŞÜŞLER OLABİLİYOR
Denizlispor'un orta saha oyuncusu ise, "Beşiktaş büyük bir kulüp. Türkiye'de herkes bunu biliyor. Onlara karşı oynamak her zaman zordur. Çok iyi bir performans gösterip iyi bir skor alacağımıza inanıyorum. Futbolda bu gibi düşüler olabiliyor. Bu durumlarda önemli olan birlik ve beraberliği kaybetmemektir. Pes ederseniz futbolda asla geri dönüşü olmaz. En önemlisi bu süreçten hep birlikte çıkabilmek. Geldiğimden beri istediğim performansı gösteremedim. Sezon başından beri istediğim şeyleri yapamadım. Konsantrasyonumu kazanıp, tekrar eski halime gelmek için çok çabalayacağım" şeklinde konuştu.

  1. 07.11.2019
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