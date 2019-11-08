Beşiktaş'ta Tyler Boyd siftah yaptı

Karşılaşmanın 29'uncu dakikasında kısa paslarla gelen Beşiktaş'ta Umut Nayir, Tyler Boyd'un önüne bıraktı. Boyd önce rakibini terse yatırdı, ardından usta işi bir vuruşla topu filelere göndermeyi başardı. Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu resmi maçlardaki ilk golünü Braga deplasmanında kaydetmiş oldu.

TRİBÜNLER BOŞTU

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında deplasmanda Braga ile karşılaştı. Türkiye'den ve Avrupa'dan gelen Beşiktaşlı taraftar, Braga'da kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldururken Bragalı taraftarlar ise tribünleri boş bıraktı. Ev sahibi ekibin taraftarları maça ilgi göstermezken, Beşiktaş taraftarı ise maç boyu takımlarına tam destek verdi.



PORTEKiZLi PAULINHO TUTULMADI

Siyah-beyazlıların deplasmandaki maçta Portekiz ekibinin 26 yaşındaki oyuncusu Paulinho, Braga'nın en etkili ismi olarak göze çarptı. Portekizli forvet, 14'üncü dakikada takımını 1-0 öne geçiren isim olurken, temsilcimiz skoru 1-1'e getirdikten sadece 8 dakika sonra attığı ikinci golle tabelayı 2-1 Braga'nın lehine çevirdi. 67'de oyundan çıkan Paulinho, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 8 maçta 4'üncü golünü kaydetti.