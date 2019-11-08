Beşiktaş'ta Tyler Boyd siftah yaptı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında deplasmanda Braga ile karşılaşırken, siyah-beyazlıların bu sezon transfer ettiği Tyler Boyd, skoru 1-1'e getiren oyuncu oldu.
Karşılaşmanın 29'uncu dakikasında kısa paslarla gelen Beşiktaş'ta Umut Nayir, Tyler Boyd'un önüne bıraktı. Boyd önce rakibini terse yatırdı, ardından usta işi bir vuruşla topu filelere göndermeyi başardı. Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu resmi maçlardaki ilk golünü Braga deplasmanında kaydetmiş oldu.
TRİBÜNLER BOŞTU
Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında deplasmanda Braga ile karşılaştı. Türkiye'den ve Avrupa'dan gelen Beşiktaşlı taraftar, Braga'da kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldururken Bragalı taraftarlar ise tribünleri boş bıraktı. Ev sahibi ekibin taraftarları maça ilgi göstermezken, Beşiktaş taraftarı ise maç boyu takımlarına tam destek verdi.
PORTEKiZLi PAULINHO TUTULMADI
Siyah-beyazlıların deplasmandaki maçta Portekiz ekibinin 26 yaşındaki oyuncusu Paulinho, Braga'nın en etkili ismi olarak göze çarptı. Portekizli forvet, 14'üncü dakikada takımını 1-0 öne geçiren isim olurken, temsilcimiz skoru 1-1'e getirdikten sadece 8 dakika sonra attığı ikinci golle tabelayı 2-1 Braga'nın lehine çevirdi. 67'de oyundan çıkan Paulinho, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 8 maçta 4'üncü golünü kaydetti.
- 8.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
Beşiktaş'ta Tyler Boyd siftah yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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