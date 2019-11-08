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08 Kasım 2019, Cuma
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'ta siftah yaptı

Beşiktaş'ta Tyler Boyd siftah yaptı

, 'ndeki dördüncü maçında deplasmanda ile karşılaşırken, siyah-beyazlıların bu sezon transfer ettiği , skoru 'e getiren oyuncu oldu.

Karşılaşmanın 29'uncu dakikasında kısa paslarla gelen 'ta Umut Nayir, 'un önüne bıraktı. Boyd önce rakibini terse yatırdı, ardından usta işi bir vuruşla topu filelere göndermeyi başardı. Beşiktaş'ın 'li oyuncusu resmi maçlardaki ilk golünü deplasmanında kaydetmiş oldu.

TRİBÜNLER BOŞTU
Beşiktaş, 'ndeki dördüncü maçında deplasmanda Braga ile karşılaştı. 'den ve Avrupa'dan gelen Beşiktaşlı taraftar, Braga'da kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldururken Bragalı taraftarlar ise tribünleri boş bıraktı. Ev sahibi ekibin taraftarları maça ilgi göstermezken, Beşiktaş taraftarı ise maç boyu takımlarına tam destek verdi.

PORTEKiZLi PAULINHO TUTULMADI
Siyah-beyazlıların deplasmandaki maçta Portekiz ekibinin 26 yaşındaki oyuncusu Paulinho, Braga'nın en etkili ismi olarak göze çarptı. Portekizli forvet, 14'üncü dakikada takımını 1-0 öne geçiren isim olurken, temsilcimiz skoru 'e getirdikten sadece 8 dakika sonra attığı ikinci golle tabelayı 2-1 Braga'nın lehine çevirdi. 67'de oyundan çıkan Paulinho, Avrupa Ligi'nde bu sezon 8 maçta 4'üncü golünü kaydetti.

  1. 8.11.2019
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