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08 Kasım 2019, Cuma
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Portekiz'de hocasız çalıştı!

Beşiktaş Portekiz'de hocasız çalıştı!

, ’in 11. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah Braga'da yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Braga'da yaptığı basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Abdullah Avcı'nın yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, idmanı sahada yapılan rejenarasyon çalışması ile tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve konrol pas çalışması yapıldı. İdman, şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, bugün öğleden sonra özel uçakla 'a dönecek. Siyah beyazlılar, Y. Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın saat 19.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

  1. 08.11.2019
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