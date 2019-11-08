Beşiktaş Portekiz'de hocasız çalıştı!
Beşiktaş, Süper Lig’in 11. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah Braga'da yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Beşiktaş, bugün öğleden sonra özel uçakla İstanbul'a dönecek. Siyah beyazlılar, Y. Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın saat 19.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.
- 08.11.2019
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 1
Yorum
savaş Boyd daha da iyi olacak.Ancak şu Güven çok güvensiz.Sadece dolaşıyor.Mücadele yok.Keza Lens ruh gibi.Bu iki oyuncu hala niye oynatılıyor ki?
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Ünal Karaman: Birçok şeyi söylemekte zorlanıyorum
Toplam 4
Yorum
Dost Hoca sen avrupa kupasını ciddiye alsaydın genç takımla çıkmazdın. Ülke punına katkılarından dolayı tşk.
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Facia geliyorum dedi
Toplam 2
Yorum
BU İŞTE. ANLAŞILMAZ BİR DURUM GS İŞİ İMPARATOR SENİN GİBİ UEFA VA AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR HOCA BU FUTBOLCULARI NASIL ALIR. BİRDE MAÇLAR BAŞLARKEN VE ANTREMAN YAPMADAN. SONUÇ
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