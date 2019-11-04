Emre Kocadağ: Birlik ve beraberlik duygusu takıma da yansıdı

Kocadağ, yaptığı açıklamada, Süper Lig'in son 4 haftasında aldıkları iyi sonuçlarla ilgili olarak, "Takımın öz güveni yerine geldi. Denizlispor maçını da kazanıp, milli araya en iyi şekilde girmek istiyoruz." dedi.

Milli arada sakat oyuncuların da takıma döneceğini kaydeden Kocadağ, "Yarışın içinde olacağız. Önemli olan takım olabilmek. Takım olma duygusunu aşıladık. Zaten sakatlıklarla çok mücadele verildi. Tam kadro hiç oynanmadı. Camiaya birlik beraberlik duygusunu verdik. Birlik ve beraberlik duygusu takıma da yansıdı." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZ TAKIMIN İTİCİ GÜCÜ"

Kocadağ, siyah-beyazlı taraftarların takımın başarısında büyük paya sahip olduğunu dile getirdi.

Elde edilen galibiyetlerde taraftarların büyük etkisi olduğunu anlatan Kocadağ, "Taraftarlarımız takımın itici gücü. Onların desteği çok fazla oluyor. Sezon sonuna kadar takımı ateşleyecekler. İçeride puan kaybetmeyeceğiz." diye konuştu.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da her zaman arkasında olduklarını kaydeden Kocadağ, "Hocamızın tartışılacak bir tarafı yok. Kendisini ispatlamış bir isim. Her zaman kendisiyle durum değerlendirmesi yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

"BRAGA MAÇINI DA KAZANMAK İSTİYORUZ"

Kocadağ, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım Perşembe günü Braga ile yapacakları maçı kazanarak, Avrupa'da da kötü gidişi sonlandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Beşiktaş formasının olduğu her yerde kazanmayı amaçladıklarını aktaran Kocadağ, "Avrupa'da iddiamız var ve Braga maçına kazanmak için çıkacağız. Ülke puanı için de kazanmamız lazım. Braga'dan 3 puan alacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.