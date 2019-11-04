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04 Kasım 2019, Pazartesi
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Avcı'nın gözü fikstürde!

Avcı'nın gözü fikstürde!

'in 10. haftasında 'u mağlup ederek moral bulan 'ta , fikstür hesaplarına başladı. Ligin 12. haftasında Konya deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, ilk yarıda kalan 7 maçın 6'sını 'da oynayacak.

ve galibiyetlerinin ardından zirveyle arasındaki puan durumunu 4'e indiren ve rakiplerine de yaklaşan 'ta moraller yerinde. ise temkini elden bırakmıyor ve bir sonraki maçın hazırlığını yapıyor. Avcı'nın hesaplarındaki bir diğer nokta ise fikstür. Antalya deplasmanından dönen ve bu hafta sonunda Denizlispor'u konuk edecek olan Beşiktaş, ilk yarının kalan 7 haftasında yalnızca 1 kez dışına çıkacak.

11. haftada Denizlispor'la karşılaştıktan sonra 12. haftada deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, bu mücadelenin ardından İstanbul'dan ayrılmayacak. Kalan 7 maçın 4'ünü iç sahada, 3'ünü ise deplasmanda oynayacak olan Beşiktaş, Konyaspor maçının ardından iç sahada 'la karşılaşıp, ardından 'ya konuk olacak. Bu mücadelenin ardından ligin flaş ekiplerinden 'u ağırlayacak olar , bir sonraki hafta ise derbide 'nin misafiri olacak. Beşiktaş, ilk yarının son maçında ise sahasında ile karşı karşıya gelecek.

23 Kasım tarihinde Konyaspor'la karşılaştıktan sonra İstanbul'a dönecek olan Beşiktaş, aralık ayı boyunca İstanbul dışında lig maçına çıkmayacak. Aralık'ta Anadolu deplasmanında gitmeyecek olan siyah - beyazlılarda teknik heyet, olumsuz hava koşullarından dolayı takımın etkilenmeyecek olmasından da memnun kaldı.

  1. 04.11.2019
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