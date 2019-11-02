Birlik çağrısı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, özlenen Beşiktaş'a kavuşmak için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti. Çebi, Beşiktaş dergisinin kasım ayı sayısına ilk yazısına "Sevgili Beşiktaş Ailem" sözleriyle başlarken şu ifadeleri kullandı: "21 Ekim 2019 itibarıyla yepyeni bir dönem başladı. Bundan böyle kişilere bağlı yönetim modeli terk edilerek tüm dünyanın kabul ettiği çağdaş ve katılımcı yönetim anlayışını hakim kılacak ve Beşiktaş'ı en yukarılara taşıyacağız." Başkan Ahmet Nur Çebi şöyle devam etti: "Bu zorlu ama bir o kadar da onurlu yürüyüşte yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte kollarımızı sıvadık. Mümkün olduğunca açık ve net bir şekilde kendimizi ifade etmeye çalıştık. 'Ben' yaklaşımını terk edip 'biz' olma yolunda hızla yürüyeceğimiz bu süreçte, ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım sorumluluklarımızın farkındayız. Söz verdiğimiz, özlediğimiz Beşiktaş'a kavuşmak için var gücümüzle çalışacağız."

TAKIMLA BİRLİKTE ANTALYA'YA GİTTİ

Takımla birlikte Antalya'ya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi'ye siyah-beyazlılar sevgi gösterisinde bulunurken bir grup taraftar da çiçek verdi.