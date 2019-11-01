Beşiktaş'ta iki isim sarı kart ceza sınırında

Sezona kötü başlayan siyah-beyazlı ekip, geçen haftaki Galatasaray galibiyetiyle moral buldu. Haftaya 12 puanla 8. sırada giren Beşiktaş, bu sezon üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

SON 3 MAÇTA 7 PUAN

Beşiktaş, son 3 haftadaki performansıyla toparlanma sinyalleri verdi.

Ligin ilk 6 haftasında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan alabilen siyah-beyazlı ekip, son 3 maçında ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan elde etti.

Sezonun ilk 6 maçında kalesinde 12 gol gören Beşiktaş, iyi sonuçlar aldığı son 3 karşılaşmada kalesini gole kapadı.

DEPLASMANDA GALİBİYETE HASRET

Beşiktaş, ligdeki deplasman maçlarında uzun süredir galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Dış sahadaki son galibiyetini geçen sezon Demir Grup Sivasspor'u 29. haftada 2-1 mağlup ederek alan siyah-beyazlı takım, deplasmandaki son 6 karşılaşmada galibiyet alamadı. Söz konusu maçlarda sadece bir kez berabere kalabilen ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, bir puan elde edebildi.

Demir Grup Sivasspor galibiyetinin ardından geçen sezon Galatasaray'a 2-0 ve Trabzonspor'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezonun ilk deplasman maçında ise Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup oldu. Dış sahadaki Gaziantepspor (2-3) ve Trabzonspor (1-4) maçlarını da yitiren Beşiktaş, son deplasman karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalarak uzun bir aradan sonra puan almayı başardı.

Siyah-beyazlı ekip, galibiyet alamadığı 6 deplasman maçında 4 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

CANER ERKİN CEZALI

Beşiktaş'a sarı kart cezalısı Caner Erkin, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Bu sezon Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü maçlarında sarı kart gören Caner, geçen haftaki Galatasaray karşılaşmasında da kart görerek cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Douglas Pereira Dos Santos, Georges N'Koudou ve Dorukhan Toköz'ün yanı sıra son antrenmanda özel program dahilinde çalışan Burak Yılmaz'ın yarınki maçta oynamaları beklenmiyor.

VİCTOR RUİZ VE NECİP UYSAL KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta üçer sarı kartları bulunan Victor Ruiz ile Necip Uysal, sarı kart sınırında bulunuyor.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir oynayamayan ve Antalyaspor maçı kadrosunda yer alması beklenen Ruiz'in yanı sıra Necip Uysal, yarın da kart gördükleri takdirde 11. haftadaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.