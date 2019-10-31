Umut Nayir'den örnek hareket! İkinci Türk... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
31 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Umut Nayir'den örnek hareket! İkinci Türk...

'den örnek hareket! İkinci Türk...

Umut Nayir'den örnek hareket! İkinci Türk...

'a derbisinde attığı golle 3 puanı getiren isim olan , İspanyol futbolcu 'nın başlattığı '' adlı akıma katıldı. Nayir, maaşının yüzde 1'ini hayır kurumlarına bağışlayacak.

'ın son günlerdeki gözde ismi , yaptığı hareketle gönülleri fethetti.

Eğitime verdiği önemle bilinen siyah-beyazlı golcü oyuncu bu kez de İspanyol futbolcu 'nın öncülük ettiği '' adlı akıma katıldı. Umut Nayir, maaşının yüzde 1'ini hayır kurumlarına bağışlayacak. Genç futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Common Goal organizasyonunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım futbol, dünyayı çok daha güzel bir yer yapacak" ifadelerini kullandı.

HASAN ALİ İLK OLDU

Türkiye'den bu akıma katkıda bulunan ilk isim Fenerbahçeli olmuştu. Juan Mata da sosyal medya hesabından milli futbolcuya teşekkür etmişti.

  1. 31.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Umut Nayir'den örnek hareket! İkinci Türk... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN