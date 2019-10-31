Umut Nayir'den örnek hareket! İkinci Türk...

Beşiktaş'ın son günlerdeki gözde ismi Umut Nayir, yaptığı hareketle gönülleri fethetti.

Eğitime verdiği önemle bilinen siyah-beyazlı golcü oyuncu bu kez de İspanyol futbolcu Juan Mata'nın öncülük ettiği 'Common Goal' adlı akıma katıldı. Umut Nayir, maaşının yüzde 1'ini hayır kurumlarına bağışlayacak. Genç futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Common Goal organizasyonunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım futbol, dünyayı çok daha güzel bir yer yapacak" ifadelerini kullandı.

HASAN ALİ İLK OLDU

Türkiye'den bu akıma katkıda bulunan ilk isim Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım olmuştu. Juan Mata da sosyal medya hesabından milli futbolcuya teşekkür etmişti.