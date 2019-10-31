Umut Nayir'den örnek hareket! İkinci Türk...
Beşiktaş'a Galatasaray derbisinde attığı golle 3 puanı getiren isim olan Umut Nayir, İspanyol futbolcu Juan Mata'nın başlattığı 'Common Goal' adlı akıma katıldı. Nayir, maaşının yüzde 1'ini hayır kurumlarına bağışlayacak.
Beşiktaş'ın son günlerdeki gözde ismi Umut Nayir, yaptığı hareketle gönülleri fethetti.
Eğitime verdiği önemle bilinen siyah-beyazlı golcü oyuncu bu kez de İspanyol futbolcu Juan Mata'nın öncülük ettiği 'Common Goal' adlı akıma katıldı. Umut Nayir, maaşının yüzde 1'ini hayır kurumlarına bağışlayacak. Genç futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Common Goal organizasyonunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım futbol, dünyayı çok daha güzel bir yer yapacak" ifadelerini kullandı.
HASAN ALİ İLK OLDU
Türkiye'den bu akıma katkıda bulunan ilk isim Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım olmuştu. Juan Mata da sosyal medya hesabından milli futbolcuya teşekkür etmişti.
- 31.10.2019
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Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş
Toplam 1
Yorum
tc para yokki ne yatıracaklar
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Galatasaray'ın konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 1
Yorum
MUSTAFA GS KADROSUNU BAKIN BİR TEK TÜRK FUTBOLCUSU YOK
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Gençler sahaya
Toplam 1
Yorum
Mustantik transfer tercihlerinden kadro seçimine kadar herşey hatalı ve yanlış malesef; örneğin Muriç ve Deniz transferinin yapılmaması.
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