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27 Ekim 2019, Pazar
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Karius’tan derbi paylaşımı

Karius’tan derbi paylaşımı

'ın kalecisi , hesabından bugün oynanacak derbi ile ilgili paylaşım yaptı.

'ın kalecisi , hesabından bugün oynanacak derbi ile ilgili paylaşım yaptı. Karius yaptığı paylaşımda; "Derbi zamanı, hadi gidelim" diye yazdı.
  1. 27.10.2019
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