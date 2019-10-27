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27 Ekim 2019, Pazar
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Sergen ’ta

Sergen Beşiktaş’ta

Malatyaspor'un facebook hesabı hacklendi ve "'a kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Malatyaspor'un facebook hesabı hacklendi ve "'a kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Bu paylaşım taraftarları heyecanlandırdı. Ancak , konuya daha sonra açıklık getirdi.
  1. 27.10.2019
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