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Umut Nayir'in ilginç hikayesi! Hukuk fakültesi ve Beşiktaş...
Derbide Galatasaray'a attığı golle Beşiktaş'a altın değerinde 3 puan kazandıran Umut Nayir'in ilginç bir hayat hikayesi var. Derbide attığı golle taraftarın gönlünde de taht kuran 26 yaşındaki fuybolcunun Beşiktaş'a transfer olma süreci filmleri aratmayacak cinsten. İşte Umut Nayir'in hikayesi...
28 Ekim 2019 Pazartesi 08:12
Güncelleme: 28.10.2019 08:12
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Attığı golle Vodafone Park'ı ayağa kaldıran Umut Nayir, maçın sonrasında da Caner Erkin'le ilgili ilginç bir itirafta bulundu. İşte Umut Nayir'in transfer hikayesi ve Caner Erkin detayı...
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1993 Kayseri doğumlu olan Umut Nayir, Ankaragücü altyapısında yetişti.
Daha sonra Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Bursaspor formalarını terleten Umut, aynı zamanda da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi...
Umut Nayir Beşiktaş'a transfer süreci ise bir hayli sorunlu oldu. Öyle ki Osmanlıspor kendisi için yüksek bonservis bedeli talep etti. Hukuk öğrencisi olan Nayir, hakim olduğu alana giren bu konuyu incelemeye karar verdi.
Hürriyet'in haberine göre; sözleşmesinin bitmesine 3 yıl kaldığı için FIFA kuralları gereği korunan dönem dışında kaldığını fark eden Nayir, sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip siyah beyazlılar ile anlaştı.