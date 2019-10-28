Umut Nayir'in ilginç hikayesi! Hukuk fakültesi ve Beşiktaş... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Umut Nayir'in ilginç hikayesi! Hukuk fakültesi ve Beşiktaş...

Umut Nayir'in ilginç hikayesi! Hukuk fakültesi ve Beşiktaş...

Derbide Galatasaray'a attığı golle Beşiktaş'a altın değerinde 3 puan kazandıran Umut Nayir'in ilginç bir hayat hikayesi var. Derbide attığı golle taraftarın gönlünde de taht kuran 26 yaşındaki fuybolcunun Beşiktaş'a transfer olma süreci filmleri aratmayacak cinsten. İşte Umut Nayir'in hikayesi...
28 Ekim 2019 Pazartesi 08:12 Güncelleme: 28.10.2019 08:12
Umut Nayir'in ilginç hikayesi! Hukuk fakültesi ve Beşiktaş...

Attığı golle Vodafone Park'ı ayağa kaldıran Umut Nayir, maçın sonrasında da Caner Erkin'le ilgili ilginç bir itirafta bulundu. İşte Umut Nayir'in transfer hikayesi ve Caner Erkin detayı...

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Umut Nayir'in ilginç hikayesi! Hukuk fakültesi ve Beşiktaş...

1993 Kayseri doğumlu olan Umut Nayir, Ankaragücü altyapısında yetişti.

Umut Nayir'in ilginç hikayesi! Hukuk fakültesi ve Beşiktaş...

Daha sonra Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Bursaspor formalarını terleten Umut, aynı zamanda da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi...

Umut Nayir'in ilginç hikayesi! Hukuk fakültesi ve Beşiktaş...

Umut Nayir Beşiktaş'a transfer süreci ise bir hayli sorunlu oldu. Öyle ki Osmanlıspor kendisi için yüksek bonservis bedeli talep etti. Hukuk öğrencisi olan Nayir, hakim olduğu alana giren bu konuyu incelemeye karar verdi.

Umut Nayir'in ilginç hikayesi! Hukuk fakültesi ve Beşiktaş...

Hürriyet'in haberine göre; sözleşmesinin bitmesine 3 yıl kaldığı için FIFA kuralları gereği korunan dönem dışında kaldığını fark eden Nayir, sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip siyah beyazlılar ile anlaştı.

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