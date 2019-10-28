Spor yazarları Beşiktaş-Galatasaray maçını değerlendirdi
Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Kötü bir grafik çizen siyah-beyazlılar zorlu rakibi karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Kara Kartal'a galibiyeti getiren golü Umut Nayir attı. Beşiktaş bu skorla puanını 12 yaparken Galatasaray 13 puanda kaldı. Spor yazarları da Beşiktaş - Galatasaray arasında geçen bu zorlu karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o yazılar...
28 Ekim 2019 Pazartesi 07:50
Güncelleme: 28.10.2019 07:50
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ZEKİ UZUNDURUKAN - BEŞİKTAŞ ÇOK İSTEDİ
Umut Nayir, maç boyunca o kadar çok pozisyona girip, kaçırdı ki... Kaçırsa bile ceza sahasına gelen her topla buluşan golcü, iyi bir forvettir. Çünkü bu pozisyonlardan birini atar zaten. Öyle de oldu derbide. Caner'in ortasına uçarak öyle güzel bir kafa vurdu ki Umut Nayir, top ağlara gitti.
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Üstelik de Marcao'nun yakın markajına rağmen. Abdullah Avcı, Umut Nayir'de ısrarla devam ederse, ilerleyen maçlarda Umut daha da özgüven kazanıp, Beşiktaş'ı sırtlar. Maçın ilk yarısına baktığımızda Feghouli, Babel ve Vida'yı bir kenara koyarsak, sahadaki diğer yabancılar sıradandı... Tamam anlıyorum para yok, o yüzden kiralık ya da ucuz yabancılar almak zorunda kalıyor takımlarımız.
Böyle vasat oyuncular alıp, kulüpleri borca sokmak yerine almayın kardeşim. Veya 5 yabancı yerine 2 alın, takıma katkı versin; kenarda oturmasın! Galatasaray ilk yarıda rakip kaleye tam 7 şut çekti ama 7'si de kaleyi bulmayan şut!
Adem Büyük oyuna girdikten sonra Galatasaray, golle burun buruna geldiği pozisyonlar yakaladı Beşiktaş kalesinde. Ama gününde bir Karius vardı kalede. Çok başarılı bir maç çıkardı. Beşiktaş tribünlerinin takımlarına verdiği destek de muhteşemdi.
Beşiktaş bu derbi galibiyeti ile komadan çıktı. 'Yeni yönetimin, futbolculara sahip çıkması, ödemelerini yapması sahaya olumlu yönde yansır' demiştim A Spor'daki yayınlarımda. Öyle de oldu. Beşiktaş 3 puanı daha çok istedi ve aldı. Artık zirve yarışının içinde Beşiktaş da var. Galatasaray'da ise RadamelFalcao'nun sakatlığı tüm takımı etkilemiş gibi görünüyor...