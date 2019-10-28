Spor yazarları Beşiktaş-Galatasaray maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - BEŞİKTAŞ ÇOK İSTEDİ

Umut Nayir, maç boyunca o kadar çok pozisyona girip, kaçırdı ki... Kaçırsa bile ceza sahasına gelen her topla buluşan golcü, iyi bir forvettir. Çünkü bu pozisyonlardan birini atar zaten. Öyle de oldu derbide. Caner'in ortasına uçarak öyle güzel bir kafa vurdu ki Umut Nayir, top ağlara gitti.