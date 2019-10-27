Beşiktaş'tan Galatasaray'a Falcao göndermesi!
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı Umut Nayir'in attığı golle 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Vodafone Park Stadyumu resmi hesabı, sosyal medya üzerinden flaş bir Radamel Falcao göndermesinde bulundu.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk ederken, karşılaşmayı siyah-beyazlılar 1-0 kazandı.
Maçın ardından Siyah-beyazlı ekibin sosyal medya paylaşımına, Vodafone Park resmi hesabından göndermeli bir cevap verdi.
Galatasaraylı taraftarların Radamel Falcao transferi öncesinde viral olan "Admin Falcao sandım" sözüne nazaran Vodafone Park hesabı, "Admin Umut Nayir sandım" diyerek sarı-kırmızılı kulübe göndermede bulundu.
- 27.10.2019
- Güncelleme: 27.10.2019 23:21
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Ayaklanma vakti
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SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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