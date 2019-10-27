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27 Ekim 2019, Pazar
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'tan 'a göndermesi!

Beşiktaş'tan Galatasaray'a Falcao göndermesi!

Süper Lig'in 9. haftasında 'ın 'in attığı golle 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Stadyumu resmi hesabı, üzerinden flaş bir Radamel göndermesinde bulundu.

Süper Lig'in 9. haftasında , sahasında 'ı konuk ederken, karşılaşmayı siyah-beyazlılar 1-0 kazandı.

Maçın ardından Siyah-beyazlı ekibin paylaşımına, resmi hesabından göndermeli bir cevap verdi.

Galatasaraylı taraftarların Radamel transferi öncesinde viral olan "Admin Falcao sandım" sözüne nazaran Vodafone Park hesabı, "Admin sandım" diyerek sarı-kırmızılı kulübe göndermede bulundu.

  1. 27.10.2019
  2. Güncelleme: 27.10.2019 23:21
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