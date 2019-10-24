UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne?
Ukrayna (32.100), Hollanda (32.750) ve Avusturya (29.925) ile yarış içerisinde olan ve 31.000 puan ile 11. sırada yer alan Türkiye’nin elemesiz Şampiyonlar Ligi için ilk 10’da kendisine yer bulması gerekiyor. A Spor yorumcusu Taner Karaman, UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in maçlarının ardından UEFA ülke sıralamasındaki son durumu Futbolmatik programında paylaştı.
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