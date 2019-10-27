Abdullah Avcı'nın soyunma odasındaki sözleri
Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın Galatasaray derbisi sonrasında soyunma odasındaki konuşmasını yayınladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı alınan 1-0 galibiyetten dolayı oyuncularını soyunma odasında kutladı. İşte Abdullah Avcı'nın o konuşması...
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