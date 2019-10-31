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31 Ekim 2019, Perşembe
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'tan Karius açıklaması! Ocak ayında...

Beşiktaş'tan Karius açıklaması! Ocak ayında...

Kulübü, 'dan kiralanan Alman file bekçisi Loris Karis'un ocak ayında takımdan ayrılacağına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

'tan açıklaması geldi. Siyah-beyazlı ekip yaptığı açıklamada, ''Bazı medya organlarında kalecimiz Loris Karius'un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandıracağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Performansından memnun olduğumuz kalecimiz ile yola devam edeceğimiz gerçeğini siz değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

  1. 31.10.2019
  2. Güncelleme: 31.10.2019 21:43
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