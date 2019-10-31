Beşiktaş'tan Karius açıklaması! Ocak ayında...
Beşiktaş Kulübü, Liverpool'dan kiralanan Alman file bekçisi Loris Karis'un ocak ayında takımdan ayrılacağına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Beşiktaş'tan Loris Karius açıklaması geldi. Siyah-beyazlı ekip yaptığı açıklamada, ''Bazı medya organlarında kalecimiz Loris Karius'un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandıracağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Performansından memnun olduğumuz kalecimiz ile yola devam edeceğimiz gerçeğini siz değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.
- 31.10.2019
- Güncelleme: 31.10.2019 21:43
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TARAFTAR Ne olursa olsun bugüne kadar yaşattıkları için seviyoruz seni OBRADOVİÇ.
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savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
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Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
Beşiktaş'tan Karius açıklaması! Ocak ayında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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