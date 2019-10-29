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Fatih Terim'e bilenmiş! Abdullah Avcı'dan derbi öncesi şok sözler
İstifa baskılarına derbiyi hedef göstererek direnen Abdullah Avcı, adeta yeniden doğdu. Geçen sezonun rövanşı olarak gördüğü zorlu mücadele için hazırlanan Avcı'nın, dev maç öncesi yardımcılarına söylediği sözler ortaya çıktı. İşte Abdullah Avcı'nın Fatih Terim ile ilgili o çok konuşulacak sözleri...
29 Ekim 2019 Salı 12:15
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Şampiyonluk hedefiyle geldiği Beşiktaş'ta lig ve Avrupa'da üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası durumu tartışmaya açılan teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray derbisini kazanarak yeniden hayata döndü.
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Siyah-beyazlı takım zirve yarışına tutunurken, istifası gündemde olan tecrübeli çalıştırıcı da rahat bir nefes aldı.
AVCI - TERİM GERİLİMİ
Beşiktaş - Galatasaray derbisine skor kadar Abdullah Avcı ve Fatih Terim gerilimi de damga vurdu.
İki teknik adam maç öncesi el sıkışmazken, Avcı maç sonunda bu olaya açıklık getirmişti.
Beşiktaş'ın teknik adamı, 'geçtiğimiz sezon beni nasıl karşıladıysa öyle karşıladım' dedi.