Fatih Terim'e bilenmiş! Abdullah Avcı'dan derbi öncesi şok sözler - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Ekim 2019, Salı
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Fatih Terim'e bilenmiş! Abdullah Avcı'dan derbi öncesi şok sözler

İstifa baskılarına derbiyi hedef göstererek direnen Abdullah Avcı, adeta yeniden doğdu. Geçen sezonun rövanşı olarak gördüğü zorlu mücadele için hazırlanan Avcı'nın, dev maç öncesi yardımcılarına söylediği sözler ortaya çıktı. İşte Abdullah Avcı'nın Fatih Terim ile ilgili o çok konuşulacak sözleri...

29 Ekim 2019 Salı 12:15
Fatih Terim'e bilenmiş! Abdullah Avcı'dan derbi öncesi şok sözler

Şampiyonluk hedefiyle geldiği Beşiktaş'ta lig ve Avrupa'da üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası durumu tartışmaya açılan teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray derbisini kazanarak yeniden hayata döndü.

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Fatih Terim'e bilenmiş! Abdullah Avcı'dan derbi öncesi şok sözler

Siyah-beyazlı takım zirve yarışına tutunurken, istifası gündemde olan tecrübeli çalıştırıcı da rahat bir nefes aldı.

Fatih Terim'e bilenmiş! Abdullah Avcı'dan derbi öncesi şok sözler

AVCI - TERİM GERİLİMİ

Beşiktaş - Galatasaray derbisine skor kadar Abdullah Avcı ve Fatih Terim gerilimi de damga vurdu.

Fatih Terim'e bilenmiş! Abdullah Avcı'dan derbi öncesi şok sözler

İki teknik adam maç öncesi el sıkışmazken, Avcı maç sonunda bu olaya açıklık getirmişti.

Fatih Terim'e bilenmiş! Abdullah Avcı'dan derbi öncesi şok sözler

Beşiktaş'ın teknik adamı, 'geçtiğimiz sezon beni nasıl karşıladıysa öyle karşıladım' dedi.

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