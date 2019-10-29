Fatih Terim'e bilenmiş! Abdullah Avcı'dan derbi öncesi şok sözler

İstifa baskılarına derbiyi hedef göstererek direnen Abdullah Avcı, adeta yeniden doğdu. Geçen sezonun rövanşı olarak gördüğü zorlu mücadele için hazırlanan Avcı'nın, dev maç öncesi yardımcılarına söylediği sözler ortaya çıktı. İşte Abdullah Avcı'nın Fatih Terim ile ilgili o çok konuşulacak sözleri...