Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı resmen açıkladı!

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta moraller yerine geldi. Ligin 10. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan siyah-beyazlılarda ocak ayı için transfer çalışmaları da hız kazandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda devre arasında birkaç takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda sıcak bir gelişme yaşandı. Ülke basınına açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını açıkladı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 17:15 Güncelleme: 28.10.2019 17:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





