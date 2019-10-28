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28 Ekim 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı resmen açıkladı!

Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı resmen açıkladı!

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta moraller yerine geldi. Ligin 10. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan siyah-beyazlılarda ocak ayı için transfer çalışmaları da hız kazandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda devre arasında birkaç takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda sıcak bir gelişme yaşandı. Ülke basınına açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını açıkladı.
28 Ekim 2019 Pazartesi 17:15 Güncelleme: 28.10.2019 17:55
Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı resmen açıkladı!

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş'ta Galatasaray galibiyetinin ardından yüzler gülüyor.

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Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı resmen açıkladı!

Siyah-beyazlılar, sahasında ağırladığı ezeli rakibini Umut Nayir'in tek golüyle 1-0 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı resmen açıkladı!

Derbinin ardından ara vermeden 10. haftada oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayan Kara Kartal'da ara transfer dönemi çalışmaları da başladı.

Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı resmen açıkladı!

Yaz transfer döneminde yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre daha durgun bir transfer dönemi geçiren siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda eksik görülen mevkilere takviye yapmak için harekete geçti.

Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı resmen açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, kongrenin ardından transfer açıklaması yapmıştı.

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