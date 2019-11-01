Beşiktaş'ta forma satışlarında dev rakam!
Beşiktaş taraftarlarının başlattığı Kartal Yuvası kampanyası büyüyerek devam ediyor. Siyah beyazlı taraftarlar, aldıkları formalarla takımına destek olurken forma satışları artıyor.
Siyah beyazlı ekibin resmi sitesi, forma satış rakamları için internet sitesine sayaç koydu. Beşiktaş'ta şu ana kadar forma satışlarında 106 bin rakamı aşıldı.
Beşiktaş'ta geçen sezona göre bu sezon forma satışlarında düşüş yaşandı. Siyah beyazlı ekipte geçen sezon bu zamanlarda 150 bin barajını aşmıştı.
- 01.11.2019
- Güncelleme: 01.11.2019 16:18
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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