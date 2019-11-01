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01 Kasım 2019, Cuma
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'ta forma satışlarında dev rakam!

Beşiktaş'ta forma satışlarında dev rakam!

taraftarlarının başlattığı kampanyası büyüyerek devam ediyor. Siyah beyazlı taraftarlar, aldıkları formalarla takımına destek olurken forma satışları artıyor.

Kulübü Başkanı başta olmak üzere siyah beyazlı ve eski yöneticiler ile ünlü isimler de aldıkları toplu formalarla kampanyaya destek vermişti.

Siyah beyazlı ekibin resmi sitesi, rakamları için internet sitesine sayaç koydu. Beşiktaş'ta şu ana kadar forma satışlarında 106 bin rakamı aşıldı.

Beşiktaş'ta geçen sezona göre bu sezon forma satışlarında düşüş yaşandı. Siyah beyazlı ekipte geçen sezon bu zamanlarda 150 bin barajını aşmıştı.

  1. 01.11.2019
  2. Güncelleme: 01.11.2019 16:18
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