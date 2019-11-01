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01 Kasım 2019, Cuma
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Antalya'ya geldi

Beşiktaş Antalya'ya geldi

, 'in 10. haftasında yarın 'la oynanacağı maç için Antalya'ya geldi. Siyah-beyazlı kafile, havalimanında bir grup Beşiktaş taraftarı tarafından karşılandı.

'dan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı'nda bir grup taraftarı çiçeklerle karşıladı.

Taraftar, sakatlığı düzelen ve karşılaşması kadrosuna dahil edilen tecrübeli futbolcu 'a ve diğer futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Beşiktaş Kulübü Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları ve Hakan Daltaban da takım ile kente geldi.

Beşiktaş'ın 21 kişilik kafilesinde şu isimler bulunuyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, , Tyler Boyd, , Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, , Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, , Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, , Abdoulay Diaby.

  1. 01.11.2019
  2. Güncelleme: 01.11.2019 15:06
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