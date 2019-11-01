Beşiktaş Antalya'ya geldi
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Antalyaspor'la oynanacağı maç için Antalya'ya geldi. Siyah-beyazlı kafile, havalimanında bir grup Beşiktaş taraftarı tarafından karşılandı.
İstanbul'dan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı'nda bir grup Beşiktaş taraftarı çiçeklerle karşıladı.
Taraftar, sakatlığı düzelen ve Antalyaspor karşılaşması kadrosuna dahil edilen tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz'a ve diğer futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları ve Hakan Daltaban da takım ile kente geldi.
Beşiktaş'ın 21 kişilik kafilesinde şu isimler bulunuyor:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Gökhan Gönül, Abdoulay Diaby.
- 01.11.2019
- Güncelleme: 01.11.2019 15:06
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Beşiktaş Antalya'ya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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