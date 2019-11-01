Beşiktaş 195 gündür deplasmanda gülemiyor!
Süper Lig'de son deplasman galibiyetini 195 gün önce Sivasspor'a karşı alan Beşiktaş, yarın konuk olacağı Antalyaspor'u yenerek bu seriyi bitirmek ve bu sezonki ilk dış saha zaferini elde etmek istiyor.
Son deplasman galibiyetini ise geçtiğimiz sezon, 22 Nisan'da konuk olduğu Sivasspor maçında 2-1'lik skorla alan Beşiktaş, 195 gündür İstanbul'a üç puanla dönemiyor.
22 Nisan 2019'dan bu yana Beşiktaş'ın dış saha maçları şöyle:
Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 2 (22 Nisan 2019)
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (05 Mayıs 2019)
Trabzonspor: 2 - Beşiktaş: 1 (18 Mayıs 2019)
Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0 (17 Ağustos 2019)
Gaziantep FK: 3 - Beşiktaş: 2 (14 Eylül 2019)
Trabzonspor: 4 - Beşiktaş: 1 (29 Eylül 2019)
Ankaragücü: 0 - Beşiktaş: 0 (19 Ekim 2019)
- 01.11.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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