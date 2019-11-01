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01 Kasım 2019, Cuma
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195 gündür deplasmanda gülemiyor!

Beşiktaş 195 gündür deplasmanda gülemiyor!

'de son deplasman galibiyetini 195 gün önce 'a karşı alan , yarın konuk olacağı 'u yenerek bu seriyi bitirmek ve bu sezonki ilk dış saha zaferini elde etmek istiyor.

'in 10. haftasında yarın 'a konuk olacak olan , çizdiği kötü dış saha grafiğine de bu maçla son vermeyi hedefliyor. Bu sezon çıktığı , FK, deplasmanlarında mağlup olan, Ankaragücü maçında ise 1 puan alan siyah-beyazlılar, böylece 2019-2020 sezonunda 4 dış saha karşılaşmasından sadece 1 puan çıkarabilmiş oldu.

Son deplasman galibiyetini ise geçtiğimiz sezon, 'da konuk olduğu Sivasspor maçında 2-1'lik skorla alan Beşiktaş, 195 gündür 'a üç puanla dönemiyor.

22 Nisan 2019'dan bu yana Beşiktaş'ın dış saha maçları şöyle:

Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 2 (22 Nisan 2019)
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (05 Mayıs 2019)
Trabzonspor: 2 - Beşiktaş: 1 (18 Mayıs 2019)
Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0 (17 Ağustos 2019)
Gaziantep FK: 3 - Beşiktaş: 2 (14 Eylül 2019)
Trabzonspor: 4 - Beşiktaş: 1 (29 Eylül 2019)
Ankaragücü: 0 - Beşiktaş: 0 (19 Ekim 2019)

  1. 01.11.2019
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