Beşiktaş'tan ilk transfer! Ocak'ta imzalıyor...

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta moraller yerine geldi. Ligin 10. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan siyah-beyazlılarda ocak ayı için transfer çalışmaları da hız kazandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda devre arasında birkaç takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda sıcak bir gelişme yaşandı...
1 Kasım 2019 Cuma 11:35
Güncelleme: 01.11.2019 11:35
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş'ta Galatasaray galibiyetinin ardından yüzler gülüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Siyah-beyazlılar, sahasında ağırladığı ezeli rakibini Umut Nayir'in tek golüyle 1-0 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.
Derbinin ardından ara vermeden 10. haftada oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayan Kara Kartal'da ara transfer dönemi çalışmaları da başladı.
Beşiktaş, yaz transfer döneminde yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre daha durgun bir transfer dönemi geçirmişti.
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda eksik görülen mevkilere takviye yapmak için harekete geçti.