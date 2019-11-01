Beşiktaş'tan ilk transfer! Ocak'ta imzalıyor...

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta moraller yerine geldi. Ligin 10. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan siyah-beyazlılarda ocak ayı için transfer çalışmaları da hız kazandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda devre arasında birkaç takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda sıcak bir gelişme yaşandı...

1 Kasım 2019 Cuma 11:35 Güncelleme: 01.11.2019 11:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





