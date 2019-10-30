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30 Ekim 2019, Çarşamba
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yara sardı

Beşiktaş yara sardı

Ligde derin nefes alan 'ta sakatlarda da durum iyiye gidiyor. maçı öncesinde Burak'tan gelmesi beklenen güzel haberle birlikte Dorukhan dışında eksik kalmayacak.

Önceki gün yapılan antrenmanda N'Koudou düz koşu yaptı, Douglas ve Ruiz takımla çalıştı. İki hafta takımdan ayrı kalan N'Koudou'nun bu hafta hazır hale gelmesi bekleniyor.

GOLCÜ HIZLA İYİLEŞİYOR
'ta golcü Burak'ın da hafta içinde takıma dahil olması bekleniyor. Ankaragücü maçı sonrasında sağ kasığında kanama meydana gelen ve geçen hafta yapılan tedaviye hızlı yanıt veren golcü futbolcunun durumu, bu hafta içi yapılacak olan tetkiklerin ardından belli olacak. Burak'tan gelecek olan habere göre, siyah-beyazlıların maçında Dorukhan dışında tam kadro olması bekleniyor.

TOLGA GERİ DÖNÜYOR
Beşiktaş'ta son günlerin en çok konuşulan isimlerinin başında geliyor. Sözleşmesi bittikten sonra kaleci antrenörü olarak milli takıma gideceği konuşulan Tolga, futbola veda etmedi. Başkan Çebi'nin Tolga'ya, "Seni de gibi bizim teknik ekibe katalım" dediği öğrenildi.

CANER ERKİN CEZALI
Siyah-beyazlı takımda cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor mücadelesinde Caner Erkin forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde çok formda olan ve takımının galibiyetinde önemli bir rol oynayan yıldız oyuncu, itiraz sonrasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.

  1. 30.10.2019
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