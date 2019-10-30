Abdullah Avcı'dan Umut Nayir'e hediye
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray derbisinde zaferi getiren golü kaydeden Umut Nayir'i Antalyaspor karşısında da ilk 11'de sahaya sürecek.
Beşiktaş'ta üst üste yaşadığı sakatlıklar sebebiyle yeni sezonda 12 resmi maçın sadece 4'ünde forma giyebilen Burak Yılmaz'ın bu hafta itibariyle takıma geri dönmesi bekleniyor.
Yıldız futbolcunun cumartesi günü Antalyaspor ile oynanacak maça yetişse dahi yedek soyunacağı öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Abdullah Avcı'nın Galatasaray derbisinde zaferi getiren golü kaydeden Umut Nayir'i Antalyaspor karşısında da ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı belirtildi.
GALATASARAY'A KARŞI BÜYÜK ÜSTÜNLÜK SAĞLADI
Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesini kazanmayı başaran Abdullah Avcı, son yıllarda sarı-kırmızılı takımdan aldığı puanlarla dikkat çekiyor. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'a rakip olduğu son 15 maçta sadece 4 kez kaybederken, bu karşılaşmaların 8'inden üç puan çıkardı. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
- 30.10.2019
- Güncelleme: 30.10.2019 10:01
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"Tek büyük Trabzonspor"
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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