Abdullah Avcı'dan Umut Nayir'e hediye

Beşiktaş'ta üst üste yaşadığı sakatlıklar sebebiyle yeni sezonda 12 resmi maçın sadece 4'ünde forma giyebilen Burak Yılmaz'ın bu hafta itibariyle takıma geri dönmesi bekleniyor.

Yıldız futbolcunun cumartesi günü Antalyaspor ile oynanacak maça yetişse dahi yedek soyunacağı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Abdullah Avcı'nın Galatasaray derbisinde zaferi getiren golü kaydeden Umut Nayir'i Antalyaspor karşısında da ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı belirtildi.

GALATASARAY'A KARŞI BÜYÜK ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesini kazanmayı başaran Abdullah Avcı, son yıllarda sarı-kırmızılı takımdan aldığı puanlarla dikkat çekiyor. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'a rakip olduğu son 15 maçta sadece 4 kez kaybederken, bu karşılaşmaların 8'inden üç puan çıkardı. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.