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30 Ekim 2019, Çarşamba
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'dan 'e hediye

Abdullah Avcı'dan Umut Nayir'e hediye

Beşiktaş Teknik Direktörü , derbisinde zaferi getiren golü kaydeden 'i karşısında da ilk 11'de sahaya sürecek.

Beşiktaş'ta üst üste yaşadığı sakatlıklar sebebiyle yeni sezonda 12 resmi maçın sadece 4'ünde forma giyebilen 'ın bu hafta itibariyle takıma geri dönmesi bekleniyor.

Yıldız futbolcunun cumartesi günü ile oynanacak maça yetişse dahi yedek soyunacağı öğrenildi.

Umut Nayir: Benim için duygusal bir maç oldu

Sabah'ın haberine göre; teknik direktör 'nın derbisinde zaferi getiren golü kaydeden Umut Nayir'i Antalyaspor karşısında da ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı belirtildi.

GALATASARAY'A KARŞI BÜYÜK ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesini kazanmayı başaran Abdullah Avcı, son yıllarda sarı-kırmızılı takımdan aldığı puanlarla dikkat çekiyor. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'a rakip olduğu son 15 maçta sadece 4 kez kaybederken, bu karşılaşmaların 8'inden üç puan çıkardı. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

  1. 30.10.2019
  2. Güncelleme: 30.10.2019 10:01
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