Atiba Beşiktaş tarihine geçti!
2013/2014 sezonunda Beşiktaş'a PSV Eindhoven'dan transfer olan 36 yaşındaki Atiba Hutchinson, siyah beyazlı takımda Galatasaray maçıyla birlikte en fazla forma giyen yabancı futbolcu oldu.
Atiba'yı 227 maçla Quaresma, 206 maçla Bobo, 203 maçla Sivok takip etti.
Kanadalı futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 maça çıktı 1 gol kaydetti.
- 30.10.2019
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Toplam 1
Yorum
Başarılar Zonguldakspor'u gönüllü olarak çalıştıran adam gibi adam.Başarılı olacağına eminiz.
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"Tek büyük Trabzonspor"
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Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
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karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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