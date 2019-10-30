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30 Ekim 2019, Çarşamba
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Atiba tarihine geçti!

Atiba Beşiktaş tarihine geçti!

2013/2014 sezonunda 'a PSV Eindhoven'dan transfer olan 36 yaşındaki , siyah beyazlı takımda maçıyla birlikte en fazla forma giyen yabancı futbolcu oldu.

'ta forma giyen 36 yaşındaki Kanadalı orta saha oyuncusu , maçıyla birlikte siyah beyazlı takımda 228 maça çıktı. Atiba bu maçla birlikte Beşiktaş'ta en çok forma giyen yabancı futbolcu oldu.

Atiba'yı 227 maçla Quaresma, 206 maçla Bobo, 203 maçla Sivok takip etti.

Kanadalı futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 maça çıktı 1 gol kaydetti.

  1. 30.10.2019
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