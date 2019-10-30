Umut Nayir için flaş yorum! ''Yaşı genç olsa 25 milyon euro''
Beşiktaş'ta gündem Burak Yılmaz'ın yerine derbide ilk 11'de sahaya çıkan Umut Nayir. 26 yaşındaki golcünün Alman menajerinin G.Saray derbisini izlemesi için Rusya'dan davet ettiği bir sportif direktör, Umut için ilginç bir yorum yaptı: "Fiziği mükemmel ama hiç de 1.91'lik oyuncu gibi hantal hareket etmiyor. Yaptığı koşular, hırsı, girdiği mücadelelerde rakip defansın her üyesini sonuna kadar zorlaması, stoperleri önce çıkarması dikkat çekici. Bu yaşına kadar nasıl gizli kalmış anlamadım. 19-20 yaşında olsa 20-25 milyon euro'ya rahat satılırdı."
Beşiktaş'ta gündem Burak Yılmaz'ın yerine derbide ilk 11'de sahaya çıkan Umut Nayir. 26 yaşındaki golcünün Alman menajerinin G.Saray derbisini izlemesi için Rusya'dan davet ettiği bir sportif direktör, Umut için ilginç bir yorum yaptı: "Fiziği mükemmel ama hiç de 1.91'lik oyuncu gibi hantal hareket etmiyor. Yaptığı koşular, hırsı, girdiği mücadelelerde rakip defansın her üyesini sonuna kadar zorlaması, stoperleri önce çıkarması dikkat çekici. Bu yaşına kadar nasıl gizli kalmış anlamadım. 19-20 yaşında olsa 20-25 milyon euro'ya rahat satılırdı."
- 30.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
Umut Nayir için flaş yorum! ''Yaşı genç olsa 25 milyon euro'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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