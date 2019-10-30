Umut Nayir için flaş yorum! ''Yaşı genç olsa 25 milyon euro''

Beşiktaş'ta gündem Burak Yılmaz'ın yerine derbide ilk 11'de sahaya çıkan Umut Nayir. 26 yaşındaki golcünün Alman menajerinin G.Saray derbisini izlemesi için Rusya'dan davet ettiği bir sportif direktör, Umut için ilginç bir yorum yaptı: "Fiziği mükemmel ama hiç de 1.91'lik oyuncu gibi hantal hareket etmiyor. Yaptığı koşular, hırsı, girdiği mücadelelerde rakip defansın her üyesini sonuna kadar zorlaması, stoperleri önce çıkarması dikkat çekici. Bu yaşına kadar nasıl gizli kalmış anlamadım. 19-20 yaşında olsa 20-25 milyon euro'ya rahat satılırdı."