Umut Nayir için flaş yorum! ''Yaşı genç olsa 25 milyon euro'' - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
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için flaş yorum! ''Yaşı genç olsa 25 milyon euro''

Umut Nayir için flaş yorum! ''Yaşı genç olsa 25 milyon euro''

'ta gündem 'ın yerine derbide ilk 11'de sahaya çıkan . 26 yaşındaki golcünün Alman menajerinin G.Saray derbisini izlemesi için 'dan davet ettiği bir sportif direktör, Umut için ilginç bir yorum yaptı: "Fiziği mükemmel ama hiç de 1.91'lik oyuncu gibi hantal hareket etmiyor. Yaptığı koşular, hırsı, girdiği mücadelelerde rakip defansın her üyesini sonuna kadar zorlaması, stoperleri önce çıkarması dikkat çekici. Bu yaşına kadar nasıl gizli kalmış anlamadım. 19-20 yaşında olsa 20-25 milyon euro'ya rahat satılırdı."

'ta gündem 'ın yerine derbide ilk 11'de sahaya çıkan . 26 yaşındaki golcünün Alman menajerinin G.Saray derbisini izlemesi için 'dan davet ettiği bir sportif direktör, Umut için ilginç bir yorum yaptı: "Fiziği mükemmel ama hiç de 1.91'lik oyuncu gibi hantal hareket etmiyor. Yaptığı koşular, hırsı, girdiği mücadelelerde rakip defansın her üyesini sonuna kadar zorlaması, stoperleri önce çıkarması dikkat çekici. Bu yaşına kadar nasıl gizli kalmış anlamadım. 19-20 yaşında olsa 20-25 milyon euro'ya rahat satılırdı."

  1. 30.10.2019
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