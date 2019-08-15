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15 Ağustos 2019, Perşembe
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'a sürprizi!

Beşiktaş'a Jonathan Kodjia sürprizi!

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon 42 maçta 9 gol atan, 2 de asist yapan 29 yaşındaki 1.89’luk Fildişi Sahilli oyuncuyla prensipte anlaşmaya vardı.

yönetimi forvet transferi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 'ın sakatlığı ve Güven Yalçın'ın tecrübesizliği sebebiyle bir santrfor daha almayı planlayan Beşiktaş, rotayı 'nın Afrikalı oyuncusu 'ya çevirdi. Bu sezon yükseldiği 'de iddialı bir kadro kurmak isteyen bordo-mavili ekibin bu satışa sıcak baktığı öne sürüldü. 29 yaşındaki Fildişi Sahili 'nın santrforu Kodjia ile her konuda anlaşıldığı, kulübüyle de masaya oturulacağı ifade edildi.

MİLLİ TAKIMDA 16 MAÇTA 8 GOL ATTI
Geçtiğimiz? sezon 42 maçta 9 gol atarak dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncunun imzasının an meselesi olduğu belirtildi. 22 Ekim 1989 tarihinde Saint-Denis'te dünyaya gelen Kodjia, futbola Reims altyapısında başladı. AS Cherbourg, Amiens ve Caen'e kiralandıktan sonra Angers'e oldu. İlk yurt dışı transferini Bristol City ile yapan 29 yaşındaki santrafor, 2016-2017 sezonunda Aston Villa tarafından 13 milyon euro'ya satın alındı. Fildişi Milli Takımı formasını 16 karşılaşmada terletti ve 8 de gol kaydetti.

Senegalli oyuncu 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında iki kez sakatlık yaşadı. İlk sezon yaralanması nedeniyle 10 maç takımından ayrı kalan Kodjia, bir sonraki sezon da yine ayak bileğinden geçirdiği operasyonun ardından 21 maçta görev yapamadı.

Jonathan Kodjia, profesyonel kulüp kariyerinde toplam 221 resmi müsabakada forma giydi. Senegalli yıldız bu periyotta rakip fileleri 70 kez havalandırırken, 17 de asist yaptı ve 87 gole direkt olarak katkıda bulundu.

  1. 15.8.2019
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