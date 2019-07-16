Fikret Orman'dan moral turu

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını dün de çift idmanla sürdürdü. Çalışmaya izinli olan Gary Medel ve özel programını sürdüren Burak Yılmaz katılmadı. Salonda yapılan antrenman ısınma, bisiklet ve germe çalışmalarıyla başladı. Denge ve kuvvet idmanlarının yer aldığı istasyonun ardından yenilenme çalışması yapıldı. Ayrıca başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri Serdal Adalı ile Ahmet Kavalcı, siyah-beyazlı ekibin antenmanını ziyaret etti. Orman, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbol direktörü Ali Naibi'den kamp çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Devam eden transfer görüşmeleri hakkındaki son durumları da paylaştı.

BURAK YILMAZ '34' OLDU

SİYAH-BEYAZLI kulüp, dün 34 yaşına giren Burak Yılmaz'ın doğum gününü kutladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı paylaşıldı. Golcü oyuncu için bir paylaşım da UEFA'dan geldi. Şampiyonlar Ligi hesabından Burak'ın G.Saray formasıyla "hat-trick" yaptığı Cluj maçının videosu gösterildi.