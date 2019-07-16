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16 Temmuz 2019, Salı
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'dan moral turu

Fikret Orman'dan moral turu

hazırlıklarını dün de çift idmanla sürdürdü. Çalışmaya izinli olan ve özel programını sürdüren katılmadı. Salonda yapılan antrenman ısınma, bisiklet ve germe çalışmalarıyla başladı.

hazırlıklarını dün de çift idmanla sürdürdü. Çalışmaya izinli olan ve özel programını sürdüren katılmadı. Salonda yapılan antrenman ısınma, bisiklet ve germe çalışmalarıyla başladı. Denge ve kuvvet idmanlarının yer aldığı istasyonun ardından yenilenme çalışması yapıldı. Ayrıca başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile , siyah-beyazlı ekibin antenmanını ziyaret etti. Orman, teknik direktör ve futbol direktörü Ali Naibi'den kamp çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Devam eden transfer görüşmeleri hakkındaki son durumları da paylaştı.

BURAK YILMAZ '34' OLDU
SİYAH-BEYAZLI kulüp, dün 34 yaşına giren Burak Yılmaz'ın doğum gününü kutladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı paylaşıldı. Golcü oyuncu için bir paylaşım da 'dan geldi. Şampiyonlar Ligi hesabından Burak'ın G.Saray formasıyla "hat-trick" yaptığı Cluj maçının videosu gösterildi.

  1. 16.7.2019
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