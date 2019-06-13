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13 Haziran 2019, Perşembe
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’dan sürprizi

Roma’dan Karius sürprizi

bir yandan kadrosunu güçlendirmek için takviyeler üzerine çalışırken, bir yandan da takımdaki oyunculara gelen tekliflerle ilgileniyor.

bir yandan kadrosunu güçlendirmek için takviyeler üzerine çalışırken, bir yandan da takımdaki oyunculara gelen tekliflerle ilgileniyor. 'dan, 'ı çok yakından ilgilendiren bir iddia gündeme geldi... Bu iddiaya göre 'nın, geçen sezon beklediğini bulamadığı 29 yaşındaki İsveçli kaleci Robin Olsen'in yerine iki isim düşündüğü birisinin Pau Lopez diğerinin ise Loris olduğu iddia edildi. Roma'nın yeni teknik direktörü Fonseca'nın vereceği raporla iki kaleciden birisi için resmi teklif yapılacağı iddia edildi.

  1. 13.6.2019
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