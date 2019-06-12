Beşiktaş'ta Emre Mor harekatı! - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Beşiktaş'ta Emre Mor harekatı!

Beşiktaş'ta Emre Mor harekatı!

Transfer çalışmalarına Abdullah Avcı'nın raporlarına göre devam eden Beşiktaş'ta sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Beşiktaş'ta Emre Mor harekatı! Siyah beyazlı teknik heyet Emre Mor için olumlu rapor verdi. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Transfer Raporu programı canlı yayınına bağlanarak transfer dair detayları ve gelişmeleri aktardı.

Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan Beşiktaş taarruza geçti. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan siyah-beyazlılar, ilk olarak sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'i 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılarda gündeme Celta Vigo forması giyen Emre Mor geldi. Bu sezon İspanyol ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan genç futbolcuyla ilgili teknik heyetin olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Kariyerine Danimarka'nın Brönshöj Boldklub takımında başlayan Emre, 2016 yılında 9.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Nordsjaelland'dan Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. Alman ekibinde beklenen performansı veremeyen genç yıldız, 1 yıl sonra 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu.

İspanyol ekibinde de istenilen performansı sergileyemeyen 21 yaşındaki sol kanat, bu sezon La Liga'da çıktığı 12 maçta gol ve asist katkısı üretemedi.

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Emre Mor'un kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

Beşiktaş'ta Aboubakar bombası

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
12 Haziran 2019 , Çarşamba
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN