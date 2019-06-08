Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
08 Haziran 2019, Cumartesi
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'a İtalyan kule: Luca Caldirola

Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola

Rus basını, siyah-beyazlıların Benevento’dan ayrılmak isteyen 1.86 boyundaki sol stoper Luca Caldirola’nın peşine düştüğünü iddia etti!

yönetimi 'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, siyah-beyazlıların birinci gündem maddesi stoper transferi oldu. Beşiktaş'tan ayrılarak A 'ın başına giden gibi Abdullah Avcı da en büyük eksiklerinin sol stoper olduğu bilgisini yönetimle paylaştı. Avcı, 'ı alabilirlerse Vida'yı sol stoperde oynatabileceğini yönetime iletirken; Ömer konusunda işlerin yavaş ilerlemesi ve bir sıkıntı yaşanması ihtimalini de düşünen Beşiktaş yönetimi alternatifler üzerinde de durmaya başladı.

HOEDT PAHALI GELDİ
İlk OLARAK Mirin'in menajerinin önerdiği 25 yaşındaki stoper Wesley Hoedt'in durumunun araştıran siyah-beyazlılar, bonservisi Southampton'da olan Hollandalı yıldız için kapının 10 milyon euro'dan açılması sebebiyle bu transferden vazgeçti. Bu arada sürpriz bir iddia 'dan geldi. Rus basını, siyah- beyazlıların Benevento'dan ayrılmak isteyen sol stoper Luca Caldirola için Dinamo ve Spartak Moskova ile yarışa girdiği iddia edildi. ve 1,86 boyundaki İtalyan yıldız Caldirola'nın serbest kalma bedeli 1 milyon Euro.

Luca Caldirola, bugüne kadar 9 farklı takımda görev yaptı. Toplam 222 resmi maçta forma giyen ve güzlü fiziğiyle dikkat çeken İtalyan stoper, bu periyotta 6 gol atarken, 3 de asist yaptı ve 9 gole direkt katkıda bulundu.

Serdar Adalı'dan transfer açıklaması

  1. 8.6.2019
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