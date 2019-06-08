Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Rus basını, siyah-beyazlıların Benevento’dan ayrılmak isteyen 28 yaşında 1.86 boyundaki sol stoper Luca Caldirola’nın peşine düştüğünü iddia etti!
Beşiktaş yönetimi Abdullah Avcı'nın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, siyah-beyazlıların birinci gündem maddesi stoper transferi oldu. Beşiktaş'tan ayrılarak A Milli Takım'ın başına giden Şenol Güneş gibi Abdullah Avcı da en büyük eksiklerinin sol stoper olduğu bilgisini yönetimle paylaştı. Avcı, Ömer Toprak'ı alabilirlerse Vida'yı sol stoperde oynatabileceğini yönetime iletirken; Ömer konusunda işlerin yavaş ilerlemesi ve bir sıkıntı yaşanması ihtimalini de düşünen Beşiktaş yönetimi alternatifler üzerinde de durmaya başladı.
HOEDT PAHALI GELDİ
İlk OLARAK Mirin'in menajerinin önerdiği 25 yaşındaki stoper Wesley Hoedt'in durumunun araştıran siyah-beyazlılar, bonservisi Southampton'da olan Hollandalı yıldız için kapının 10 milyon euro'dan açılması sebebiyle bu transferden vazgeçti. Bu arada sürpriz bir iddia Rusya'dan geldi. Rus basını, siyah- beyazlıların Benevento'dan ayrılmak isteyen sol stoper Luca Caldirola için Dinamo Moskova ve Spartak Moskova ile yarışa girdiği iddia edildi. 28 yaşında ve 1,86 boyundaki İtalyan yıldız Caldirola'nın serbest kalma bedeli 1 milyon Euro.
Luca Caldirola, bugüne kadar 9 farklı takımda görev yaptı. Toplam 222 resmi maçta forma giyen ve güzlü fiziğiyle dikkat çeken İtalyan stoper, bu periyotta 6 gol atarken, 3 de asist yaptı ve 9 gole direkt katkıda bulundu.
- 8.6.2019
-
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Skrtel şoku! Bunu istedi...
Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
-
Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
-
Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.