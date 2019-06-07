Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş Quaresma kararı!
Spor Toto Süper Lig'de uzun yıllar Medipol Başakşehir'i çalıştıran ve bu sene Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı, takımla ilgili kararlar almaya başladı. Avcı, siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma ile ilgili net kararını verdi.
7 Haziran 2019 Cuma 23:27
Güncelleme: 07.06.2019 23:27
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Abdullah Avcı'dan flaş Quaresma kararı!
Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Abdullah Avcı'dan flaş Quaresma kararı!
Medipol Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı takımla ilgili kararlar almaya başladı.
Abdullah Avcı'dan flaş Quaresma kararı!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a transfer listesini ileten Avcı, eldeki oyuncular ile ilgili görüşlerini paylaştı.
Abdullah Avcı'dan flaş Quaresma kararı!
Buna göre deneyimli teknik adam, siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma ile ilgili net ifadeler kullandı.
Abdullah Avcı'dan flaş Quaresma kararı!
''OYUN TARZIMA UYMUYOR GİDEBİLİR''
Abdullah Avcı, Ricardo Quaresma'nın oyun tarzına uymadığını ve yolların ayrılabileceğini yönetime bildirdi.
Abdullah Avcı'dan flaş Quaresma kararı!
Beşiktaş'ın bu hamleden sonra nasıl bir politika izleyeceği merak ediliyor.