Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş Quaresma kararı!

Spor Toto Süper Lig'de uzun yıllar Medipol Başakşehir'i çalıştıran ve bu sene Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı, takımla ilgili kararlar almaya başladı. Avcı, siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma ile ilgili net kararını verdi.

7 Haziran 2019 Cuma 23:27 Güncelleme: 07.06.2019 23:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





