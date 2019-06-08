Beşiktaş'tan Emre Kılınç harekatı
08 Haziran 2019, Cumartesi
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'tan harekatı

Beşiktaş'tan Emre Kılınç harekatı

yönetimi ’da forma giyen ve 1 senelik daha anlaşması bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusu ’a talip oldu.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör 'nın göreve gelmesiyle birlikte harekatına hız verdi. Avcı'nın isteği üzerine özellikle kanat bölgesine takviye yapmak için girişimlere başlayan yönetim, ilk olarak Demir Grup 'un başarılı oyuncusu 'a talip oldu. Avcı'nın takımın başına geçmesiyle yeni bir yapılanmaya giden siyah-beyazlılar ile Emre arasındaki ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Emre Kılınç'ın Sivasspor'la 31 Mayıs 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncu ayrıca bu sezon Sivasspor'da 31 kez ilk 11'de sahaya çıkarken, 2 bin 642 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti. 7 kez rakip ağları sarsan Emre, 6 defa da asist yapma başarısı gösterdi. Emre, daha önce forma giydiği 'da 134 resmi maçta 23 gol atarken, 29 da asist yapmayı başardı.

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  1. 8.6.2019
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