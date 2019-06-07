Real Madrid'den Beşiktaş'a! İşte Abdullah Avcı'nın gözdesi - Fotomaç
07 Haziran 2019, Cuma
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Haberler Galeri Real Madrid'den Beşiktaş'a! İşte Abdullah Avcı'nın gözdesi

Real Madrid'den Beşiktaş'a! İşte Abdullah Avcı'nın gözdesi

Medipol Başakşehir ile geçirdiği başarılı sezonun ardından Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı, zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı. Cyle Larin ve Mustafa Pektemek ile yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılarda tecrübeli hoca, takımda görmek istediği forveti yönetime bildirdi.
7 Haziran 2019 Cuma 12:17 Güncelleme: 07.06.2019 12:34
Real Madrid'den Beşiktaş'a! İşte Abdullah Avcı'nın gözdesi

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Abdullah Avcı, hız kesmeden transfer planlamasına başladı.

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Real Madrid'den Beşiktaş'a! İşte Abdullah Avcı'nın gözdesi

Kadrodaki eksikleri belirleyen tecrübeli hoca, takımdan ayrılacak isimleri de netleştirmeye başladı.

Real Madrid'den Beşiktaş'a! İşte Abdullah Avcı'nın gözdesi

Cyle Larin ve Mustafa Pektemek'in performanslarını beğenmeyen Avcı'nın, bu sezon yıldızı parlayan genç forvet Güven Yalçın'ın da tecrübe kazanması gerektiğini düşünüdüğü öğrenildi.

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Real Madrid'den Beşiktaş'a! İşte Abdullah Avcı'nın gözdesi

Rotasyondaki iki golcüyü takımda düşünmeyen, Güven'i de yerli bulmayan Abdullah Avcı, Burak Yılmaz'ın yanına bir forvet takviyesi daha istiyor.

Real Madrid'den Beşiktaş'a! İşte Abdullah Avcı'nın gözdesi

Kulübün yaşadığı mali problemler nedeniyle yüksek bonservis bedelleri ödenemeyeceğinin bilincinde olan tecrübeli teknik adamın daha çok kiralama yoluyla alınabilecek kaliteli isimlere yönediği ifade ediliyor.

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