Real Madrid'den Beşiktaş'a! İşte Abdullah Avcı'nın gözdesi

Medipol Başakşehir ile geçirdiği başarılı sezonun ardından Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı, zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı. Cyle Larin ve Mustafa Pektemek ile yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılarda tecrübeli hoca, takımda görmek istediği forveti yönetime bildirdi.

7 Haziran 2019 Cuma 12:17 Güncelleme: 07.06.2019 12:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





