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Real Madrid'den Beşiktaş'a! İşte Abdullah Avcı'nın gözdesi
Medipol Başakşehir ile geçirdiği başarılı sezonun ardından Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı, zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı. Cyle Larin ve Mustafa Pektemek ile yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılarda tecrübeli hoca, takımda görmek istediği forveti yönetime bildirdi.
7 Haziran 2019 Cuma 12:17 Güncelleme: 07.06.2019 12:34
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Cyle Larin ve Mustafa Pektemek'in performanslarını beğenmeyen Avcı'nın, bu sezon yıldızı parlayan genç forvet Güven Yalçın'ın da tecrübe kazanması gerektiğini düşünüdüğü öğrenildi.
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