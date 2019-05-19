Fikret Orman'dan 19 Mayıs mesajı
19 Mayıs 2019, Pazar
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'dan mesajı

Fikret Orman'dan 19 Mayıs mesajı

’ta gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul’da 4 bin 899 oyun 2921’ini alarak yeniden başkan seçilen , münasebetiyle kulübün websitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.

İşte 'ın mesajı;

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da 'da başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesinin 100. yılının coşkusunu yaşıyoruz...

Cumhuriyet'e yaraşır yepyeni bir neslin zihinsel ve bedensel eğitiminde, Türk sporunun gelişiminde daima Ata'sının hizmetinde olan camiamız için Gençlik ve olarak ilan edilen bugün, çok daha anlamlı ve gurur verici bir tarihtir.

19 Mayıs'ı 'ye armağan eden en büyük Beşiktaşlı Atatürk'tür; 19 Mayıs'ı, Gençlik ve Spor Bayramı'na dönüştürmek ise bir zaferidir.

Kurucularımızdan Ahmet Fetgeri Aşeni'nin 1935 yılında kulübümüz adına yaptığı önerinin kanunlaşması sonrasında "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" büyük bir coşkuyla, büyük bir onurla nesillerden nesillere kutlanmaya devam etmektedir.

1981 yılından bu yana "Atatürk'ü Anma Günü" olarak da kutlanan bu anlamlı günde; Türk gençliğinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlarken, Ulu Önderimiz Atatürk ve silah arkadaşlarını da minnetle anıyorum.

Saygılarımla,

Fikret Orman
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı

  1. 19.05.2019
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