Fikret Orman'dan 19 Mayıs mesajı
Beşiktaş’ta gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul’da 4 bin 899 oyun 2921’ini alarak yeniden başkan seçilen Fikret Orman, 19 Mayıs münasebetiyle kulübün websitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.
İşte Fikret Orman'ın 19 Mayıs mesajı;
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesinin 100. yılının coşkusunu yaşıyoruz...
Cumhuriyet'e yaraşır yepyeni bir neslin zihinsel ve bedensel eğitiminde, Türk sporunun gelişiminde daima Ata'sının hizmetinde olan camiamız için Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilen bugün, çok daha anlamlı ve gurur verici bir tarihtir.
19 Mayıs'ı Türkiye'ye armağan eden en büyük Beşiktaşlı Atatürk'tür; 19 Mayıs'ı, Gençlik ve Spor Bayramı'na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir.
Kurucularımızdan Ahmet Fetgeri Aşeni'nin 1935 yılında kulübümüz adına yaptığı önerinin kanunlaşması sonrasında "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" büyük bir coşkuyla, büyük bir onurla nesillerden nesillere kutlanmaya devam etmektedir.
1981 yılından bu yana "Atatürk'ü Anma Günü" olarak da kutlanan bu anlamlı günde; Türk gençliğinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlarken, Ulu Önderimiz Atatürk ve silah arkadaşlarını da minnetle anıyorum.
Saygılarımla,
Fikret Orman
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı
- 19.05.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
Toplam 1
Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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