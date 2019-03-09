Beşiktaş deplasmanda kazandı
09 Mart 2019, Cumartesi
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deplasmanda kazandı

Beşiktaş deplasmanda kazandı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 21. hafta karşılaşmasında , deplasmanda Bellona Basketbol'u 79-77 yendi.

- Bellona Basketbol: 77- : 79

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Mesut Öztürk

Bellona Kayseri Basketbol: Sims 18, Ezgi Manlacı 3, Meryem Gültekin 2, , Ibekwe 19, Ivankovic 26, Gizem Sezer 4, Tuğba Oral 5

Beşiktaş: Epoupa 6, Melek Uzunoğlu 4, Mitchell 33, Esra Erden Atacan 6, 10, Akhator 14, Mircheva 6, Bahar Yapar, Elif Bayram

1. Periyot: 21-18

Devre: 44- 38

3. Periyot: 63 - 57

Beş faulle çıkan: 34.17 Bahar Çağlar (Beşiktaş), 34.39 Gamze Takmaz (Bellona Kayseri Basketbol)

  1. 09.03.2019
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