Beşiktaş deplasmanda kazandı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 21. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 79-77 yendi.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Mesut Öztürk
Bellona Kayseri Basketbol: Sims 18, Ezgi Manlacı 3, Meryem Gültekin 2, Gamze Takmaz, Ibekwe 19, Ivankovic 26, Gizem Sezer 4, Tuğba Oral 5
Beşiktaş: Epoupa 6, Melek Uzunoğlu 4, Mitchell 33, Esra Erden Atacan 6, Bahar Çağlar 10, Akhator 14, Mircheva 6, Bahar Yapar, Elif Bayram
1. Periyot: 21-18
Devre: 44- 38
3. Periyot: 63 - 57
Beş faulle çıkan: 34.17 Bahar Çağlar (Beşiktaş), 34.39 Gamze Takmaz (Bellona Kayseri Basketbol)
- 09.03.2019
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uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
Beşiktaş deplasmanda kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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