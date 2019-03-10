Beşiktaş Devler Ligi aşkına

Süper Lig'de son iki haftada beklenmedik puan kayıpları yaşayan, F.Bahçe karşısında 3-0 öndeyken 90 dakikayı 3-3 berabere tamamlayan, daha sonra öne geçtiği maçta Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta artık gözler Konyaspor mücadelesine çevrildi. Dünkü idman öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptığı öğrenilen Güneş'in, "Ben görevimin başındayım ve sizlerle birlikte elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Sizler de her şeyi bir kenara bırakın ve Konya maçına odaklanın. Artık kazanmak zorundayız" dediği bildirildi.

HEDEFİMİZDEN KOPMAMALIYIZ

Konyaspor'u mağlup ederek taraftarları mutlu etmeye mecbur olduklarını ifade eden Güneş, karşılaşmanın önemini şu sözlerle özetledi: "Son iki maçta bize yakışmayacak sonuçlar elde ettik. Çıkışa geçme zamanı. Taraftarımızı mutlu etmemiz şart. Puan kaybına tahammülümüz yok. Kalan maçlardan maksimum puanı alarak, ligi en iyi yerde bitirmemiz gerekiyor. En azından Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorsak üç puan almaya mecburuz. Olası bir kayıp, birçok hedefimizin de sonu olabilir."



326 GÜN SONRA KARŞI KARŞIYALAR

Şenol Güneş ve Aykut Kocaman, olaylı Son 2 maçta 4 gol attı maçtan 326 gün sonra bir araya geliyor.

Teknik direktörler Şenol Güneş ve Aykut Kocaman, lig tarihinde 18. kez birbirlerine rakip olacak. İki tecrübeli hoca, geride kalan 17 maçta sahadan 6'şar galibiyetle ayrılırken, 5 maç da berabere sonuçlandı. İkilinin son randevuları ise 19 Nisan 2018'de oynanan ve yarıda kalan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasıydı. Güneş ve Kocaman'ın birbirlerine rakip oldukları son maç, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 19 Nisan 2018'de oynanan ve 57'inci dakikada yarıda kalan yarı final müsabakası oldu.



SON 2 MAÇTA 4 GOL ATTI

Siyah-beyazlıların bu akşam kendi saha ve seyircisi önünde Atiker Konyaspor ile yapacağı karşılaşmada gözler Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak. Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Burak, siyahbeyazlı formayla fileleri 4 kez havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, bu gollerin tamamını Vodafone Park'ta kaydetti. Burak, Dolmabahçe'deki son 2 maçta 4 gol atmayı başardı. Burak bugüne kadar Beşiktaş formasıyla 55 resmi maça çıkarken, rakip fileleri toplam 10 kez havalandırmayı başardı.